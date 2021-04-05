【英超】曼聯絕殺白禮頓　迪基亞歸隊卻失正選　格連活特破入球荒

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-05 09:58

國際賽檔期後，英超進入最後直路階段，穩守次席的曼聯主場鬥搶分護級的白禮頓，倒戈重返奧脫福的韋碧克再度取得入球領先，紅魔鬼在下半場憑拉舒福特及格連活特各建一功，順利以2：1反勝白禮頓，全取3分，並拉開與第3位李斯特城的距離。 即使曼聯報捷，球隊內部亦有一場爭奪戰一觸即發，甸恩軒達臣今仗擔正把關，迪基亞的正選位置是否已被動搖？

英超第30輪，曼聯在周日（4日）在奧脫福主場對白禮頓，主帥蘇斯克查依舊派出般奴費南迪斯及普巴正選上陣，而甸恩軒達臣則取代迪基亞把守最後一關。

仍有護級壓力的白禮頓，今仗當然希望搶分而回，上半場一度燃起這希望，馬奧比右路傳中，曼聯中堅連迪路夫頂空氣，倒戈正選上陣的韋碧克近門一頂，軒達臣以腳擋出不遠，韋碧克再加一頭建功，白禮頓13分鐘意外領先。

回歸奧脫福的韋碧克，今仗為白禮頓先開紀錄。（路透社）

曼聯換邊後繼續反撲，終在下半場中段有回報，曼聯再度以「耍家」的反擊數糊，般奴推進至峨眉月頂再傳給左路的拉舒福特，並第一時間射遠柱建功，62分鐘追成平手，而這名入球功臣隨後被調離場。

拉舒福特下半場熨射建功，助曼聯追成平手。（路透社）

+ 2 + 2 + 2

般奴與普巴兩名中場大將一次配合，炮製奠勝一球，普巴接應般奴傳中，再傳給入楔的格連活特頭槌建功，攻入今年聯賽的首個入球，並在83分鐘以2：1絕殺白禮頓。第3位的李斯特城今輪不敵曼城，曼聯全取3分後順利拉開差距，4分領先李城，以60分穩佔聯賽次席。

格連活特今仗打破今年的入球荒，並攻入反勝一球。（路透社）

英超第30輪戰果（按圖放大）：

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迪基亞早前因妻子誕下女兒而請假缺陣，甸恩軒達臣取以代之擔正，迪基亞早前已歸隊，但蘇斯克查今仗照樣派出軒達臣把關，難道迪基亞位置不保？蘇斯克查開賽前簡潔地回答：「我們球隊有兩名一號門將。」

迪基亞歸隊，可惜正選不再，今仗由甸恩軒達臣正選把關。（Getty Images）

甸恩軒達臣最近把關的7場賽事中，聯賽未嘗一敗，4戰至今仗才首度失守，表現穩健。即使蘇斯克查希望將二人同留在曼聯，惟一山不能藏二虎，然而正選門將位置只能一個，名宿里奧費迪南直言蘇帥的如意算盤打不響，「我認為兩名一號門將不可行，你需要一名副選門將甘願作替補，而迪基亞明顯不是二號門將的人選，一旦甸恩軒達臣成為正選的話，迪基亞必定用盡方法離隊。」

蘇斯克查稱迪基亞及軒達臣也是球隊的一號門將。（Getty Images）

【曼聯盛傳下季陣容變動】 （按圖放大）