歐聯8強前皇馬爆選戰　32歲才俊欲選會長遭打壓　曾豪言重簽C朗

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-06 17:03

皇家馬德里由2000年成為「銀河艦隊」至今22年，足有20年由佩雷斯（Florentino Perez）出任會長，當年正是他一手推行「一年一星」策略打造出「6條A」豪華陣容。 佩雷斯任內改革會長參選資格，他近兩屆都在無競爭下連任，但一名年僅32歲的商界才俊，公開表示要挑戰其位置，更在皇家馬德里對利物浦前語出驚人，聲言應棄用主帥施丹。

列基美在3月底透過傳媒表示，希望未來可與佩雷斯競逐皇馬會長席位，這名32歲能源集團大股東近日接受西班牙《馬卡報》訪問時更豪言，若他獲選，將作大刀闊斧改革：「施丹不會是我治下的教練，我與我的體育總監人選曾審視過，希望用別的方式去選教練。個人來說，我很喜歡高普，魯爾目前也做得不錯。」

列基美表示若當選，「我會將C朗帶回來，他是皇馬的象徵。」他同時談及球壇兩大金童——艾寧夏蘭特和麥巴比，按圖閱覽他的言論：

不過，佩雷斯在會長之位一共安坐了20年，要動搖他的位置極度困難，這名74歲工程大亨在2000至2006、2009至今兩段期間，一共出任5屆會長，在近3屆大選（2009、2013、2017）全勝，近兩屆更是在無競爭對手之下勝出。

佩雷斯任內亦將參選門檻大大提高，包括需要成為皇馬會員至少20年、能提交球會一年開支預算的15%（約9250萬歐元，即約8.4億港元），稱是要防止如「中東油王」的人士入主。列基美雖年輕，但自幼是皇馬會員、家財萬貫的他，卻一一符合要求，但也不代表可以順利參選。

列基美年僅32歲，已是一個能源集團的大股東。（COX Energy）

皇馬罕有季中突宣布大選 列基美：懦夫才會這樣做

就在列基美透過傳媒表示想參選後不久，佩雷斯領導的皇馬董事會即宣布，即將舉行新一屆大選。列基美認為，佩雷斯出人意表的舉動，明顯是蓄意打壓：「我有足夠的錢，也合資格，若然大選在6月舉行，那我100%會參選。」他又說，早前曾被友人問及若佩雷斯想打壓他，可以做些什麼，「我還跟他說，最能打擊的方法就是立刻辦大選，我以為懦夫才會這樣做，誰料他們真的行動呢。」

當初報道列基美有意參選的西班牙媒體《El Confidencial》指，若佩雷斯有對手，選舉會在4月29日舉行；但若無其他人參選，佩雷斯就會在4月15日連任至2025年。列基美稱，曾向董事局成員查詢參選條件，「但無人回覆我。」

有西班牙媒體找到列基美多年前一張與美斯的合照，諷刺他是「一個與美斯合照的多年皇馬球迷」，即使列基美未正式參選，「選戰」是否早已開始？（twitter）

佩雷斯掌權廿年 曾經辭任以更強姿態回歸

事實上，現年74歲的佩雷斯掌權20年期間並非一帆風順，卻從挫折中捲土重來、從此大權在握。他在2000年首次當選，當時他狠批球會財政及管治問題，同時以「從巴塞簽入魯爾」作籌碼，擊敗時任會長羅倫素辛斯（Lorenzo Sanz）。佩雷斯上任後以「一年一星」策略，從他上任後首年即兌現承諾收購費高開始，到施丹、朗拿度、碧咸、奧雲、羅賓奴等巨星，構成了「6條A」，亦獲得「銀河艦隊」之名。

不過場上的戰績不濟，令佩雷斯屢遭批評只顧推廣而不理足球，他在2006年請辭，到2009年再次參選，隨後再大刀闊斧簽入卡卡、C朗拿度等球星，終在2011/12球季重奪西甲冠軍，加上近年在歐聯的成功，他的地位已變得無可撼動。《El Confidencial》指，列基美參選的可能性不高，主要因為被其父親勸退，「而且要擊敗佩雷斯幾乎是不可能。」