西甲｜華倫後衛遭歧視風波後續　卡拉開記招反擊指控：係佢講大話

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-06 20:54

西甲周日（4日）出現種族歧視風波，華倫西亞的莫達迪亞卡拜稱遭到祖安卡拉（Juan Cala）以歧視字句辱罵，華倫全軍一度拉隊離場。 雖然比賽最後繼續踢完，但風波延續，迪亞卡拜亦拍片公開卡拉的說話；卡拉則開記招堅稱自己無辜，更要求華倫西亞方面道歉。

祖安卡拉事先張揚今天會召開記招，回應種族歧視指控；迪亞卡拜則在記招展開前約一小時先發制人，他透過自己的社交網絡發放一段影片，他本人在片中講述事發情況，指卡拉向他說的是「黑色的糞便（Negro de Mierda）」，他又憶述，在華倫西亞離場抗議時，曾有卡迪斯球員上前詢問，若卡拉願意道歉，他們會否願意回到場上比賽，當時華倫球員即場回絕。

相關報道：華倫西亞對卡迪斯爆出種族歧視疑雲

緊接輪到卡拉開記招，當外界紛紛猜測他會如何淡化事件時，他竟有驚人舉動。這場由卡迪斯會方舉辦的記招，即時引來熱議。

指迪亞卡拜講大話 「希望有人向我道歉」

祖安卡拉劈頭便說：「現在發生的一切只是有人想譁眾取寵，事情只有兩個可能性：迪亞卡拜要不是憑控捏造，要不就是他有什麼誤會，當時我說的是『別來煩我（Vete a la mierda）』。」

他又強調，自己多年來與不同種族背景的人相處都無問題，「我曾經與中國人和南非人同住……老實說，我很震驚，那場比賽沒有觀眾，有20至25個鏡頭、咪、還有雙方球員和球證，沒人聽到任何有關的事。」

他續指大家應記住「無罪推定」，一天未定罪一天也是無辜，又認為自己遭到「公審」：「這裏是我的電話號碼，至少向我道個歉吧？」他又道「不介意與坐下來談談」，傳媒問他可會道歉，他直說：「我也想有人向我道歉，但大概不會有吧。」

豪言西班牙足球不存在歧視 將採取法律行動

卡拉續說，「若西甲賽會推行反種族歧視政策，我必定大力支持，其實西班牙足球根本不存在種族歧視吧。」最令人意想不到的，是他想就此採取法律行動：「由星期日開始，我的律師已在收集證據，準備後續的法律行動。我還收到很多訊息支持我，因為我是被公審的受害者。」

【BLM單膝跪：英冠球隊賓福特不再跪地】 （按圖放大）

【針對球員的仇恨言論停不了】（按圖放大）