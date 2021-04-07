【菁英盃】東方龍獅挫愉園奪7個月內第三冠　錦標獻前會長林建名

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-07 23:11

菁英盃風波擾攘逾一個月，今晚（7日）終迎來尾聲，由近月受連番爭議困擾的愉園，於旺角大球場鬥東方龍獅爭奪冠軍。 東方結果憑巴西中堅艾華度的頭槌，以及林恩許的妙射，以2：0氣走愉園，首度捧走菁英盃錦標，並將冠軍獻給於今年初逝世的前會長林建名。 攝影：梁鵬威

隨足總盃跟高級組銀牌因疫情而取消，菁英盃成為今季唯一盃賽錦標，卻引來連串風波。愉園2月底因拖欠保險費被罰停賽，錯過對理文的菁英盃4強，但愉園及後上訴得直，足總更決定為準決賽安排補賽。

結果愉園受惠於理文「企硬」拒賽，不戰而勝取得決賽席位；相反理文或因此被罰款，事件惹來外界負評，有球迷更直稱愉園為「特權球隊」。

有球迷入場以大字報表達不滿。（袁志浩攝）

球迷入場表達不滿 貼大字報狙擊

「快活谷」近月亦因主教練鮑家耀跟球員林衍廷對女球證羅碧芝的言論，分別捲入性別歧視跟性騷擾爭議。愉園上場聯賽已被個別球迷喝倒采及以粗口「狙擊」，約20個關注港超的球迷專頁上周也聯署，表明杯葛及呼籲球迷罷睇決賽，但仍有2243名球迷入場觀戰。

雖然球隊賽前找來參加ViuTV節目《最後一屆口罩小姐》的女模擔任「一日球隊經理」造勢，但似乎未能平息球迷「怒火」。有東方球迷高舉理文球衣表達不滿，亦有人帶同愉園跟足總主席貝鈞奇的黑白照入場，貼起寫有「歡迎鞠躬」的大字報，惟幾分鐘內已被現場職員阻止。

捲入風波的愉園左後衛林衍廷（32號），今場繼續被球迷狙擊，他控球時現場均會傳出噓聲。（梁鵬威攝）

愉園非洲前鋒超搶鏡

論實力，東方牌面略勝一籌，射手艾華頓縱因傷缺陣，但前線仍有費蘭度、盧卡斯及辛祖「孭飛」。不過，球隊適齡球員亞歷斯祖及鄭子森等僅屬菁英盃「專員」，反而愉園林衍廷、袁世傑朱偉均等已是球隊主力。

兩隊分組賽交手時各取一勝，效力愉園的前曼聯青訓查理史葛以一記「冷箭」掀開今仗序幕，但射門被曾文輝飛身托出底線。「快活谷」尼日利亞前鋒羅拔奧度表現活躍，中段一度由己方半場盤球數十碼至敵軍禁區，東方守衛「拉都拉唔住」，搏得球迷掌聲。此子上半場三度於左路突破，再扣大位勁射遠柱，但通通無功而還。

愉園前鋒羅拔奧度中場突破，東方球員「拉都拉唔住」。（梁鵬威攝）

東方拔頭籌 愉園尾段食詐糊

東方由中場利馬策動功勢，32分鐘輕力挑入禁區予盧卡斯半車身窩利射高；這位巴西外援6分鐘後終交出助攻，左路開出罰球由艾華度頂向遠柱破網成1：0。

愉園戰至下半場一口氣換走3名球員，由潘沛軒、艾迪比帝及伍家揚入替，增加中前場攻力。72分鐘，米基爾推順起腳省中人彈高，艾迪比帝混戰中把皮球放入網窩，但被球證判侵犯守門員在先慘食詐糊。

東方81分鐘憑後備入替的林恩許左路崎角位轟入世界波，結果以2：0輕取愉園，贏得球會歷史上首個菁英盃冠軍，亦是球隊自上季奪得足總盃及高級組銀牌後，7個月內的第三座錦標。

東方中堅艾華度為球隊先開紀錄。（梁鵬威攝）