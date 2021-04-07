【菁英盃】鮑家耀歧視風波後首公開受訪　李志堅談三度捧盃心得

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-07 23:40

身陷連串風波的愉園，始終無法以菁英盃冠軍一洗頹氣，球隊上下完場後盡情釋放，不少球員哭成淚人。主帥鮑家耀自3月底發表疑似性別歧視言論後，兩周來首度在賽後接受訪問。

以青春班組軍的愉園意外殺入菁英盃決賽，最終不敵班霸東方無緣捧盃，一眾小將賽後情緒崩潰。身陷風波的林衍廷沉默地走向後備席，於板凳上抱頭痛哭；而正選踢足全場的中堅黃浩然亦難忍男兒淚，需由戰友安慰。就連身經百戰的外援米基爾，及前曼聯青訓產品查理史葛，賽後都呆坐場中，跟高歌慶祝的東方球員形成強烈對比。

因言論惹來風波的林衍廷，賽後於後備席上抱頭痛哭。（袁志浩攝）

愉園眾將賽後情緒崩潰（按圖放大）

同樣被捲入爭議的「快活谷」主帥鮑家耀，在鬧出性別歧視風波後首度公開受訪，他直言愉園落敗確是技不如人，鼓勵球員要振作起來，「過程並非一面倒，這是有目共睹的。希望這班後生仔知道，決賽不只一場，未來還有很多等着他們。」

愉園主帥鮑家耀再度受訪，拒絕回應連串風波。（梁鵬威攝）

他強調，球隊未有受外界批評影響，但就拒絕為菁英盃風波回應，「足總已經判了，不想講太多」。雖然今日有球迷發起杯葛，但最終仍吸引超過2200球迷入場，當中包括特別現身支持鮑家耀的一班愉園女足球員。他坦言賽果縱令支持者失望，但相信球隊表現已「值得畀掌聲」，「證明強隊要贏我們並不容易。」

李志堅個人第三度帶領球隊捧走菁英盃。（梁鵬威攝）

至於東方龍獅入球功臣艾華度就贏得決賽最有價值球員，球會副主席游永強跟林建名兒子林孝信，賽後齊齊高舉獎盃，寓意將錦標獻給天上的前會長。李志堅雖首度帶領球東方捧得菁英盃，惟他個人卻是繼2015/16及2016/17年度的香港飛馬跟和富大埔後，第三度贏得這項盃賽。

東方首度贏得菁英盃，李志堅為年青球員的表現感到欣慰。（梁鵬威攝）

他表示自己有責任以勝利報答老闆與球迷，但就為年青球員的表現感到欣慰，「他們隊內較少出場時間，但卻很珍惜每次機會，這並不簡單。」而對於足總今次處理菁英盃風波的手法，他認為有改善空間，「對我們來說不是最理想，但我們堅持先做好本份，因為別人的事情很難控制。」

東方龍獅職球員捧盃慶祝圖輯（按圖放大）

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