【歐聯】車路士回勇兩球挫波圖　蒙特芝維爾齊獻歐聯首球奠勝

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-08 11:03

車路士主帥杜慈的不敗金身在上周末被打破，周三（7日）深夜轉戰歐聯，與波圖爭奪4強席位。不敗走勢斷纜未有影響車路士，兩名英格蘭球員美臣蒙特及芝維爾上﹑下半場各建一功，兩球淨勝波圖。 沒有對比，沒有傷害，英軍兩將閃耀，德國雙星卻暗淡無光，雙雙在下半場中段被調離場。

車路士在上周末的英超，主場爆冷不敵西布朗，杜慈上任以來的不敗身意外被破，今仗收拾心情出戰歐聯，原定在波圖主場上演的首回合，因疫情關係移師在西維爾的主場舉行。

早前爆出與阿列沙巴拿加訓練時有衝突的魯迪格，今仗復任正選，前線派出「德國雙星」迪姆華拿及夏維斯，加上狀態不俗的美臣蒙特攻堅。

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爆出與Kepa有磨擦的魯迪格（2號），今仗復任正選。（路透社）

在英格蘭代表隊及球會同受器重的蒙特，今仗再有進賬，接應佐真奴的傳送，波圖守將沙紐斯判斷錯誤落腳攔截撲空，蒙特一控並瀟灑轉身，再射遠柱破網，整個動作一氣呵成，車路士在32分鐘打開紀錄。

美臣蒙特控球、轉身、射門一氣呵成，為車路士先開紀錄。（Getty Images）

戰至下半場末段，波圖後防再度「送禮」，哥朗拿控球甩腳，芝維爾「一個唔該」搶去皮球並殺入禁區，以速度壓過對方守衛，再推過門將輕鬆射成2：0，85分鐘奠定兩球勝局。

芝維爾完場前推過對方門將射入網，為車路士奠定兩球勝局。（Getty Images）

車路士兩名英籍球員建功，美臣蒙特及芝維爾是首次在歐聯賽場取得入球，亦是9年來首度有兩名英軍球員在同一場有進賬，二人更在賽後大騷合照慶祝。

蒙特以22歲87日之齡，成為車路士史上最年輕在歐聯淘汰賽入球的球員，他直言一直靜待這一天的來臨，「我經常努力訓練如何處理最後一腳，而這是練習得來的成果，很高興我的入球可以幫助球隊取得優勢。」

車路士兩名入球功臣蒙特及芝維爾賽後合照慶祝。（Twitter截圖）

對比英軍兩將，前線攻堅的「德國雙星」夏維斯與迪姆華拿卻顯得暗淡無光，今仗建樹不多，二人皆在場上錄得零次中目標攻門及關鍵傳送，結果在65分鐘雙雙被調離場。

同樣來自德國的杜慈，對麾下兩名同鄉甚有耐性，多次開腔力撐二人，賽後亦同樣維護兩人，「對華拿及夏維斯而言，今仗必定是一場硬仗，坦白說他們未能發揮各自的能力，同時不在二人的最佳狀態，加上球隊需要求變，才把二人同時換走。不過，球隊今場在前後場的連接上有點問題，使他們二人踢得很辛苦。」