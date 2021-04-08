東京奧運｜體育廳長官重病纏身　鏈球名將手術當前不忘舉辦重責

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-04-08 12:25

東京奧運距離開幕尚有百多天，仍然荊棘滿途。人事因故變動，留下來的人，病重。 體育廳長官、奧運鏈球冠軍室伏廣治近日被曝身患惡性腦腫瘤，去年秋天入院治療。他沒有正面回應病情，僅稱「努力工作」。

日本周刊《Daily新潮》最新一期昨日出版，報道室伏在去年秋天步行時姿態有異，更不時跌倒，入院檢查發現腦內有腫瘤，接受手術後發現為腦部出現惡性淋巴瘤。消息人士指，室伏去年底接受治療，住院期間沒有停止工作，「新冠肺炎下可以遙距工作，在病房都可以處理職務」。

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室伏廣治去年底出席東奧組委會議，當時已驗出身患腦腫瘤。（Getty Images）

消息人士續稱室伏上月中接受手術，從體內抽取骨髓細胞，以備本月內再次輸入體內，以「自家移植」方式治療。移植過後為康復的關鍵期，屆時他毫無抵抗力，須於無菌空間休養2星期，「若然進展良好，5月初『黃金周』便可出院」。

室伏廣治是日本著名鏈球運動員。（Getty Images）

室伏患重病的消息一出，備受日本關注。他尚未完全退役時，已擔任東奧及殘奧組委的體育總監，亦是日本奧委會理事。去年9月，他轉任為文部科學省轄下體育廳長官。體育廳代表他回應病情時不置可否，「有關私人資料的問題，不作回應」，僅稱「公務不受影響之下，努力工作，全力準備舉辦東奧與殘奧。希望各位支持」。

室伏廣治在2011年大邱世界賽得到冠軍。（Getty Images）

室伏生於運動員世家，父親與胞妹亦是鏈球運動員，父子同樣譽為「亞洲鐵人」，母親亦是羅馬尼亞標槍奧運選手，室伏廣治在2004年雅典奧運鏈球獲銀牌，及後因金牌選手觸犯禁藥問題而被褫奪資格，因此坐正。此外，他在2011年世界賽獲金牌，亦兩度奪得亞運金牌。他在環球體壇知名度相當高，在東奧組委的團隊之中，可算代表人物之一。

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室伏廣治的樣貌，容易讓人留下印象。（Getty Images）

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