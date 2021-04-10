英超｜菲臘親王逝世夜體育賽事悼念　狼隊遇爭議判決下險勝

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-04-10 12:30

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）丈夫菲臘親王（Prince Philip）昨日逝世，生活依然要過。賽事繼續舉行。爭議照舊出現。 狼隊作客富咸的英超賽事，VAR「顯微鏡」又建奇功，吹走狼隊新前鋒韋利安荷西的處子入球。狼隊靠另一位前鋒打破入球荒，絕殺收場。

菲臘親王於昨日（4月9日）離世，享年99歲，當地賽事按原定計劃舉行。球員出現前默哀，部分球員臂纏黑紗。

富咸與狼隊賽前悼念剛離世的菲臘親王。（Getty Images）

英國體育賽事悼念菲臘親王（按圖放大）

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兩軍近况同樣平平，正為護級煩惱的富咸賽前3連敗，狼隊則5仗不勝。兩軍上半場同樣靠頭槌攻門，未見威脅。狼隊戰至上半場補時階段先開記錄，卻被VAR推翻。尼爾遜施美度（Nelson SEMEDO）右路接應長傳後，直線送到底線予普丹斯（Daniel PODENCE）傳中。季中從西甲皇家蘇斯達加盟的韋利安荷西（WILLIAN Jose），回後到小禁區邊勁頂入網。

韋利安荷西攝贏對手，為狼隊先拔頭籌，可惜又遇「顯微鏡」。（路透社）

這名巴西前鋒本以為取得加盟後首個入球，此時VAR「響機」指普丹斯接應時有越位之嫌。球證觀看後認同，推翻入球。畫面顯示普丹斯衝前走位，與富咸守將干高路（Terence KONGOLO）近乎平排。劃線所見，VAR放大後疑指普丹斯左上臂在干高路左腳尖前方。惟普丹斯的上臂部位是否有效觸球部位，值得商榷。

到底有否越位？球證認為有。（影片截圖）

雙方無法破關，戰情膠着至補時階段，狼隊一次反擊「人少打人多」。法比奧施華（FABIO Daniel Soares SILVA）回後接應，一腳直線交予「大隻佬」艾達馬查奧爾（Adama TRAORE），推到右路窄位勁抽。富咸門將艾路拿（Alphonse AREOLA）封位出現失誤，竟被射破近柱。查奧爾上季憑一身肌肉與力量「直線盤球」，帶來驚喜，今季表現大為回落，今仗入球才是他本季英超開齋球。此入球令狼隊重開勝門，富咸則4連敗，落後尾四紐卡素3分，兼多踢2場，護級情勢告急。

艾達馬查奧爾被指只得「一季貨仔」，總算把握對手門將失誤，射入本季聯賽第一球。（Getty Images）

富咸0：1狼隊（按圖放大）

菲臘親王逝世，民眾悼念（按圖放大）

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英超第31輪直播賽程（按圖放大）：