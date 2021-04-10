歐霸｜「格蘭納達裸男」耐力戰勝保安　匿藏場內半天靜待奔走一刻

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-04-10 14:40

昨晨歐霸8強首回合曼聯作客CF格蘭納達，閉門作賽之下有人排除萬難，「光脫脫」衝入球場「吊吊揈」。 以為球場保安有疏忽，無觀眾入場仍「走漏眼」。但當地警察調查後，發現遇上裸跑達人。他不但有周詳計劃，亦對裸跑有份堅持與執着，甚至已經跑出「名堂」，號稱「格蘭納達裸男」。這次他提早半天部署，一早潛入球場，靜待晚上展開的球賽。

格蘭納達對曼聯一戰，開賽不久突然出現一名「鬍鬚男」，一絲不掛滿場飛。他展開雙臂，奔走千里，跑完又「碌地」，令曼聯的拉舒福特不禁「O嘴」。裸男完成計劃，當然被保安帶走，送官究治。

如入無人之境，需要準備與恒心。（Getty Images）

當地警方指祼男是37歲的加西亞（Olmo Garcia），為了裸跑悉心部署。警方指加西亞為了這一刻，於早上7時入場，提早14小時潛入球場，避開一切耳目。他入場後一直匿藏在大帆布之下，等待開賽之後衝入球場。

「格蘭納達裸男」真我的風采（按圖放大）

閉門作賽下出現不速之客，輕鬆「搶fo」，令世界球迷注目，當地人或許不感驚詫。當地傳媒指加西亞熟口熟面，經常在格蘭納達街頭出現，而且大部分時間都是赤條條。當地人為他冠以「格蘭納達裸男」的綽號，他曾在訪問中指透過裸跑宣揚環保意識，也有指他認為此舉對心理帶來良好影響。

曼聯作客兩球淨勝格蘭納達 般奴雙重幸運攻入奠勝球

歐霸盃8強首回合戰果：

英超第31輪直播賽程（按圖放大）：

【同場加映：福仔與連格】（按圖放大）