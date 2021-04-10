【英超轉會】阿古路爭奪戰繼續升溫　同鄉領隊出手加入戰團

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-10 19:02

曼城效力十載的尖刀阿古路宣布完季後離隊，若根據近日轉會傳聞的話，這名32歲阿根廷前鋒必定是頭號人物，盛傳多支歐洲勁旅亦有意羅致，與「挪威神鋒」夏蘭特同樣搶手。 阿古路爭奪戰並非豪門球會的專利，足球網站《90min》透露由名帥比爾沙領軍的列斯聯，亦有意加入戰團。

曼城在上月底宣布，尖刀阿古路將在季尾離隊，消息一出，這名32歲的阿根廷前鋒迅即成為轉會市場上的風頭躉，歐洲各大勁旅也希望阿古路加盟，例如西甲班霸皇家馬德里及巴塞隆拿，阿古路的魅力依然沒法擋。

阿古路季尾約滿離開曼城 效力十載由首奪聯賽至球會傳奇

曼城與阿古路早前宣布今季後離隊。（資料圖片／Getty Images）

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阿古路的去向未明，英媒相繼指出他希望留在英超，「藍月亮」領隊哥迪奧拿會否擔心旗下猛將來季變對手？哥帥直言這個因素不在考慮之列，「我們會尊重所有阿古路的決定，他的意願就是我們的意願，他要留在英國，我們便支持他留在英國。」

倘若阿古路留在英超的話，盛傳車路士大有可能成為他的下個目的地，主帥杜慈更以「出色的世界級前鋒」形容阿古路，傾慕之情不言而喻。

哥迪奧拿直言球隊尊重阿古路所有決定。（資料圖片／Getty Images）

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車路士豈止是英超內的唯一追求者，豪門以外的球會也想加入戰團，足球網站《90min》透露列斯聯有意在這場混戰中參一腳。據悉，列斯聯前鋒洛迪高將於季尾離隊，所以將阿古路視為今夏收購的頭號目標。

列斯聯對比其他豪門球會，缺少出戰歐洲賽的機會，但卻佔地利的優勢，假若阿古路選擇列斯聯的話，可以留在現居的住所，相信對阿古路是個十分吸引的條件。另外，在列斯聯又有同鄉教頭比爾沙照顧，或許增添加盟的可能性。

阿古路一個原因勢拒皇馬巴塞 留在英超只有一個目的地

阿古路接班人不一定是天價新星 哥迪奧拿瞄準英軍尖刀

比爾沙帶領的列斯聯，同樣希望加入阿古路爭奪戰。（資料圖片／Getty Images）

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