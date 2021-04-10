港超聯｜南區陷榜尾主席稱「邊個教都一樣」　愉園前紅魔妙射開齋

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-10 19:06

愉園跟冠忠南區今日（10日）在香港仔運動場為港超球迷送上一場充滿戲劇性的比賽，南區雖一度領先兩球，但愉園在曼聯青產出身的查理史葛轟入妙絕遠射下，連入3球反超前。而南區射手夏志明又再完場前一刻破網，助球隊追成3：3平手。 南區雖然搶得1分，惟球隊自復賽前擊敗天水圍飛馬後，已有4個月未嘗勝果，近9場更錄得2和7負。主席陳文俊賽後透露，球隊表現或會影響下季組軍意向。

剛在爭議聲中輸掉菁英盃決賽的愉園，來到一周三賽的「尾關」，尼日利亞前鋒艾迪比帝跟潘沛軒停賽，除主力外援繼續擔正，伍家揚、謝家榮及葉卓文等年青球員在輪換下獲上陣機會。

愉園跟南區同屬榜下游，3分對任何一方都尤其重要。（袁志浩攝）

至於復賽後7戰未嚐一勝的南區賽前排榜尾，今場鬥同屬下游的「快活谷」，派遣一眾資深球員應戰，初段取得優勢。13分鐘佐佐木周左路開出角球，接應的比圖頂後由夏志明撞入，惟旁證舉旗示意越位在先，入球被判無效。不過踢到38分鐘南區終開紀錄，陳凱柏左邊底線突破傳中，史提芬彭利拿近門加一腳破網成1：0。

結果12碼由米基爾操刀，卻被謝德謙撲出。（袁志浩攝）

+ 9 + 9 + 9

曼聯青訓取加盟首球 林衍廷一扭三搏極刑

換邊後僅1分鐘，南區即拋開比分，擔任左閘的小將陳凱柏再交出助攻，長傳予「子彈」夏志明輕鬆燙射入網。愉園5分鐘後「回敬」一球，羅拔奧度扭過出迎的謝德謙後射入空門；加上前曼聯青訓產品查理史葛「開齋」，於55分鐘妙射割草式「冷箭」得手，「快活谷」在10分鐘內極速追平。

港足日與夜．查理史葛│是曼聯青訓也是媽寶 曾被放棄卻永不自棄

前曼聯兵查理史葛中場遠射得手，一度幫愉園追成平手。（袁志浩攝）

查理史葛效力曼聯青年軍的年代（按圖放大）：

+ 6 + 6 + 6

愉園69分鐘再憑後備入替的中鋒朱偉鈞接應張俊軒右路斬中頭槌頂入，一度反超前兼將南區踢入「深淵」。得勢不饒人的愉園戰至尾段有小將林衍廷在中場個人突破，此子先避開兩名守衛包夾，再加速殺入禁區，結果引來列文「超技術」犯規，但操刀的米基爾卻射失12碼，埋下失分伏線。

重溫林衍廷早前歧視事件：

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愉園去信建議檢討執法水平 將對林衍廷另作處分

被指性騷擾女球證羅碧芝的愉園球員林衍廷，今場試過一個扭幾個殺入禁區搏得12碼，隨時跟隊友擊掌。（袁志浩攝）

重溫愉園將帥投訴女球證（按圖放大）

南區連失三球遭逆轉 「子彈」補時建功逼和

大難不死的南區補時最後一分鐘由「子彈」乘門前混戰快腳篤入，結果戲劇性以3：3逼和愉園，賽後繼續以6分排包尾；愉園則穩守第5位。

南區尾段由夏志明門前射入，戲劇性追和。（袁志浩攝）

南區今季人腳絕不比遜色於同級球隊，至今入球數字也屬聯賽前三，但卻未能轉化成分數。主席陳文俊直言球員已陷入信心危機，「失第一球時球證沒有吹停比賽，球員卻企定定，這是無謂犯錯；但最後追平，見到球員仍很有心。踢波就是這樣，贏開就贏、輸開就輸，骨牌效應是自然現象，唯有等運到吧。」

南區球員深明1分並不足夠，追和的喜悅過後，還是失望。（袁志浩攝）

南區前景未明朗 主席：限米煮限飯

外界有聲音批評南區主帥兼球員列文的領軍能力，但陳文俊坦承「邊個教都一樣」，「當時個個叫『Ricky Out』，Out完之後又點？球隊最初是想帶來變化，但現在班費（800萬）跟以往（1600萬）沒法子比較，應該平常心看待，限米煮限飯下，沒可能說今季要贏冠軍。」至於被問到成績會否影響球隊來季前途，他表示：「目前獎金照畀，球員攞唔到無辦法。如果場場波輸晒，（下季）都無面見人啦。」

南區主席陳文俊賽後指球隊限米煮限飯，「邊個教都一樣。」（袁志浩攝）

南區門神謝德謙雖勇救極刑，但未能助球隊打破頹勢，他形容今仗如坐過山車，搶走1分是「士氣分」，也是不幸中的大幸。南區這場正選名單平均年齡高達30歲，比對手高出6.5歲之多，但卻再度在領先下將優勢拱手讓人，謝德謙認為自己也要負上責任。「領先時太想入波反而會迷失，球員很有經驗，卻沒有站出來帶領球隊，這些我們都要在錯誤中學習。」