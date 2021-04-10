【英超】列斯聯無懼「29：2」　全軍嚴守彌補十人應戰踢出代表作

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-10 23:43

「29：2」是曼城與列斯聯於今晚（4月10日）英超的埋門數字，主場出擊的曼城29次攻門，7次中目標，但僅得費倫托利斯在76分鐘撞射建功，其餘28次皆無功而還。 相反，列斯聯全場只得兩次攻門，悉數由「帶刀侍衛」達拉斯轉化為入球，以質量擊敗數量，爆冷以2：1擊敗「藍月亮」。

戰情回顧：

曼城爆冷遭列斯聯絕殺 半力出擊全場近30次射門徒勞

達拉斯完場前射破艾達臣大細龍門，梅開二度助列斯聯爆冷擊敗曼城。（路透社）

列斯聯這3分得來不易。上半場取得領先後，隊長李安谷巴即因一記粗野攔截被逐，領隊比爾沙立即調動，收起主力射手班福特，改由中堅史杜爾克入替，鞏固球隊防守，誓要保住勝局。

李安谷巴因為一記粗野攔截，而被球證改判紅牌直接出場。（路透社）

比爾沙帶領的列斯聯，前線具備入球能力，但防線未能予人信心，今季聯賽曾5度被對手攻入4球或以上，今仗開賽前累積48個失球。

當李安谷巴被逐後，相信不少人認為列斯聯可能在下半場崩盤，但眾將「一人行多步」積極回防，即使「藍月亮」下半場換入根度簡及菲爾科頓增強攻力，列斯聯仍然堅守至中後段才失守，最終更絕殺而回，證明比爾沙的足球並非有前無後。

列斯聯半場十人應戰，眾將全力回防，力阻曼城來襲。（路透社）

列斯聯踢出今季代表作，比爾沙將勝仗歸功於麾下的努力：「這是一場硬仗，球隊在逆境下仍然取勝，是球員們的功勞，他們團結一致，凝聚強大的力量，球員們居功至偉。」

兩大名帥交手，比爾沙今仗擊敗哥迪奧拿，這名阿根廷主帥賽後亦十分謙虛，他指單論表現的話，曼城更值得全取3分，因為他們全場主導戰局。

比爾沙帶領列斯聯踢出今季代表作。（Getty Images）

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