【港超聯】飛馬「超援」演個人騷逆轉理文　賽後全隊獲派MVP獎金

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-11 21:09

5個月前的季前記者會，天水圍飛馬公布球隊以前三為目標，球迷紛紛質疑。 然而在「熱血少帥」郭嘉諾執掌下，飛馬今（11）日作客以3：1擊敗理文，向外界證明，球隊正逐步實現這個「不可能的任務」。

理文賽前落後多賽兩場的傑志12分之多，為了保住爭標希望，今場不容再失，但防中顏樂楓受傷先坐後備，西班牙中堅荷西安祖及韓援金承龍也未入大軍名單。至於飛馬繼續由巴西前鋒山度士與達施華這對拍檔掛帥，同屬森巴兵的基斯跟古安奴就負責鎮守中路，配合胡晉銘、黎格爾及孫銘謙等本地華將。

「黃黑軍團」僅花12分鐘便撕破飛馬防線，鄭兆均左路開出角球，洛迪古斯搶點頂後，雙方於近柱出現「四龍爭珠」場面，結果由列斯奧頭槌破網成1：0。理文今場雙翼齊飛，17分鐘基華尼頓分邊至左路的鄭兆均，此子冷靜扣過守衛後輕力斬入禁區，洛迪古斯迎頂卻被梁興傑飛身撲走。

【比賽圖輯】理文早段佔得上風，列斯奧打開紀錄（點擊放大）：

飛馬超級外援戴帽 反勝理文穩坐前三

落後的飛馬靠兩名中堅長傳至前場組織攻勢，孫銘謙及謝朗軒兩度右路勁射無果，換邊後黎格爾近門頭槌卻又中楣。飛馬超級外援達施華再度化身「救世主」，68分鐘接應羅曉聰妙傳，從理文守將身後入楔插水式頂向遠柱死角成1：1。

理文射手洛迪古斯之後兩度錯失良機，先於離門8碼撞射被梁興傑回身擋走；幾分鐘後再在小禁區內接應沙普夫二傳勁抽中柱。飛馬83分鐘反超前，山度士接應長傳跳頂改變方向，走位靈活的達施華控定來球後推入禁區射破袁皓俊十指關。

這位曾於巴甲效力多時的翼鋒，5分鐘後把握理文後防解圍失誤輕鬆「埋齋」，個人大演帽子戲法之餘，亦助飛馬以3：1逆轉理文，賽後以16分排第3，僅次於傑志及東方龍獅兩大班霸。

【比賽圖輯】飛馬超援達施華連入3球 將帥熱情慶祝（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

飛馬全隊派獎金 郭嘉諾：望下季變爭標份子

完場笛聲響起的一剎，飛馬將帥情緒激動，主教練郭嘉諾更向觀眾席振臂高呼。飛馬管理層隨亦即宣布，向所有今場有份上陣的球員派發「MVP（最有價值球員）」特別獎金，而達施華跟基斯因表現出色而獲「Double（雙倍）」獎金，引來球員起哄瘋狂慶祝。

郭嘉諾一臉笑容接受傳媒訪問，形容球隊「個個都係MVP」：「之前（對理文）明明踢得好，但輸了3次，心想沒理由再輸吧。所以用了『唔輸』的戰術，等他們過來，靠反擊入波。」他打趣指功臣達施華「行過就跌個波落隻腳度」，承認球隊有運，但就希望球迷可以留意自己跟陳曉明兩位教練在比賽間的角力。「每次鬥曉明我都有幾手準備，很享受過程。我們都在中段轉陣式去抗衡對方，大家可以重溫這些心思。」

郭嘉諾領飛馬反勝，表現激動。（袁志浩攝）

季初飛馬揚言劍指三甲，當時曾惹來質疑，但事實證明在郭嘉諾帶領下，球隊有實力躋身前列。不過郭嘉諾謙稱這跟自己沒太大關係，最重要是球員踢出部署，「飛馬新埋班半季，比其他隊輸蝕，加上任何球隊也成績行先，所以我一直的目標是慢慢建立球隊。可是原來第3位是可以達成的事，希望下季增強人腳，再去想爭標。」