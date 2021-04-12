【英超】連格威力沒法擋梅開二度　韋斯咸力克李城續居前四

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-12 10:37

「連美斯」再度降臨！由曼聯外借韋斯咸的連格，威力沒法擋，與李斯特城的「前四大戰」中，梅開二度並策動第3個入球，領「鎚仔幫」以3：2擊敗李城，取得關鍵的3分，續居前四位置。

連格（Jesse Lingard）外借至韋斯咸後「鹹魚翻生」，猶如「球王」降臨鎚仔幫，他的腳風更是愈來愈順，入球停不了，今仗前已交出6個入球，以及4度造就隊友建功，「連美斯」立即成為韋斯咸進攻的關鍵人物。

英超今輪上演前四大戰，如今前四爭持激烈，不論韋斯咸或李斯特城當然希望3分落袋，鞏固前列位置。

李斯特城尖刀華迪擔正掛帥，但今仗繼續沒有斬獲。（路透社）

英超31輪戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

連格如今已經是韋斯咸的火力保證，「連美斯」接應高法爾的傳中，第一時間禁區頂撞射破網，李城門將卡斯柏舒米高只能「企定定」目送皮球入網，29分鐘為鎚仔幫拔頭籌。韋斯咸完半場前再建一功，李斯特城佈越位陷阱失敗，查洛保雲成功突破，再橫傳予連美斯送入空門，44分鐘梅開二度，攻入他加盟以來的第8個入球。

重溫：連格再獻神級表演 韋斯咸屠狼3個入球都關佢事

連格入球停不了，今仗又梅開二度。（路透社）

連格加盟韋斯咸後的入球：

韋斯咸換邊後繼續施壓，連格今次在左路策動攻勢，橫傳予中路的蘇錫克，再交給保雲一控一射，鎚仔幫48分鐘遙遙領先至3：0。近期狀態同樣大勇的李斯特城前鋒伊恩拿祖，先在下半場中段轉身妙射建功，加上補時階段再下一城，但未能領球隊平反敗局，結果韋斯咸以3：2力克李斯特城，全取3分。

查洛保雲下半場建功，韋斯咸在換邊初段已遙遙領先至3球。（路透社）

+ 2 + 2 + 2

聯賽進入最後直路，在聯賽榜首﹑次兩位的「曼市雙雄」，已拉開一段距離，次席的曼聯擊敗熱刺後，現時以7分領先李斯特城。

鎚仔幫在關鍵的前四大戰中報捷，「爭四」形勢變得更激烈，第3至第6位僅相距4分，輸波的李斯特城續以56分暫列第3位，韋斯咸則1分落後排第4位，而暫列第8位的愛華頓更有少踢兩場的優勢，同樣是有力的爭四分子。

英超前8名積分：

+ 2 + 2 + 2

英超第32輪直播賽程（按圖放大）：