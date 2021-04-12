【英超】連格威力沒法擋梅開二度　韋斯咸力克李城重返前四

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-12 10:03

「連美斯」再度降臨！由曼聯外借韋斯咸的連格，威力沒法擋，與李斯特城的「前四大戰」中，梅開二度並策動第3個入球，領「鎚仔幫」以3：2擊敗李城，取得關鍵的3分，重返前四位置。

連格（Jesse Lingard）外借至韋斯咸後「鹹魚翻生」，猶如「球王」降臨「鎚仔幫」，他的腳風更是愈來愈順，入球停不了，今仗前已交出6個入球，以及4度造就隊友建功，「連美斯」立即成為韋斯咸進攻的關鍵人物。

英超今輪上演「前四大戰」，如今前四爭持激烈，不論韋斯咸或李斯特城當然希望3分落袋，鞏固前列位置。

英超31輪戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

連格如今已經是韋斯咸的火力保證，「連美斯」接應高法爾的傳中，第一時間禁區頂撞射破網，李城門將卡斯柏舒米高只能「企定定」目送皮球入網，29分鐘為「鎚仔幫」拔頭籌。韋斯咸完半場前再建一功，李斯特城佈越位陷阱失敗，查洛保雲成功突破，再橫傳予「連美斯」送入空門，44分鐘梅開二度，攻入他加盟以來的第8個入球。

韋斯咸換邊後繼續施壓，連格今次在左路策動攻勢，橫傳予中路的蘇錫克，再交給保雲一控一射，「鎚仔幫」48分鐘遙遙領先至3：0。近期狀態同樣大勇的李斯特城前鋒伊恩拿祖，先在下半場中段轉身妙射建功，加上補時階段再下一城，可惜未能領球隊平反敗局，結果韋斯咸以3：2力克李斯特城，全取3分。

「鎚仔幫」在關鍵的前四大戰中報捷，「爭四」形勢變得更激烈，第3至第6位僅相距4分，輸波的李斯特城續以56分暫列第3位，韋斯咸則1分落後排第4位，而暫列第8位的愛華頓更有兩場未踢的優勢，同樣是有力的「爭四」分子。

英超第32輪直播賽程（按圖放大）：