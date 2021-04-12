【意甲】國米險勝繼續領放　曼聯借將入致勝球　干地興奮熱血狂奔

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-12 17:14

意甲進入最後直路，踢一場少一場，國際米蘭周日（11日）憑曼聯借將達美安一箭定江山，一球險勝卡利阿里，繼續保持11分的領先優勢，主帥干地情不自禁地使出熱誠狂奔，與球員們一同慶祝。 祖雲達斯聯賽九連霸，如今國米打破壟斷在即，解鈴還須繫鈴人，原來干地才是關鍵人物。

意甲榜首領放的國際米蘭，周日聯賽主場鬥護級分子卡利阿里，當然是瞄準3分，進一步鞏固領先的優勢。國米上半場狂攻對手，卡利阿里門將維卡里奧忙得不可開交，先後撲出艾歷臣遠射及史堅尼亞的近射，助卡利阿里上半場力保不失。

盧卡古一傳一射領國際米蘭報捷 祖雲達斯十連霸凍過水

國際米蘭今仗攻勢不少，可惜卡利阿里門將表現神勇，救出不少險球。（美聯社）

國米換邊後繼續以遠射挑戰維卡里奧的身手，辛斯及艾歷臣的冷箭亦無功而還，中堅迪維積（Stefan DE VRIJ）及後艾歷臣的角球頭槌攻門，可惜中楣彈出。久攻不下的國際米蘭，努力並沒有白費，夏基美（Achraf Hakimi）右路疊瓦助攻，再傳給地波越過維卡里奧，曼聯借將達美安遠柱接應鏟射破網，77分鐘終打破悶局，並攻入全場唯一入球。

達美安近射建功一箭定江山，助國際米蘭取得寶貴的3分。（路透社）

幾經辛苦終於攻破對方大門，國米眾將當然圍向入球功臣達美安慶祝，連主帥干地亦由後備席狂奔至前場，與麾下一同分享喜悅。

I love Antonio Conte pic.twitter.com/mz4EsVIoHO — Sir Antonio Conte 🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇬🇧 (@TheDonContehV10) April 11, 2021

國際米蘭取得重要的3分，如今以74分繼續在榜首領放，AC米蘭與祖雲達斯雙雙贏波，國米分別以11分及12分領先，聯賽只餘下最後8輪，打破祖雲達斯的壟斷又近一步。

爭標路進入白熱化階段，干地直言每一仗也是無比重要，「聯賽踢一場少一場，每一場勝仗也值得6分，因為緊隨的球隊贏波，不少球員未曾在這種壓力下作賽，他們仍然能夠交出滿意表現，我對此感到十分滿意。」

祖雲達斯自2011/12球季起，一連9個球季稱霸意甲，打造一代意甲皇朝，「老婦人」必定希望十全十美，連續10年奪冠，而當年正是干地為祖雲達斯帶來首個聯賽冠軍。解鈴還須繫鈴人，打破壟斷，原來都是要靠干地，如今有望親手毀滅祖雲達斯的十連霸美夢。

干地當年帶領祖雲達斯開創連勝的霸業，如今或許由他終止舊東家的偉業。（路透社）

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