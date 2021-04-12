【高爾夫球】日本「賞金王」首奪大師賽　最佳業餘球手花十年圓夢

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-04-12 14:23

高爾夫球4大賽事之一，高球大師賽（Masters Tournament）舉行85屆，首次由亞洲球手奪得冠軍。日本「賞金王」松山英樹在4日賽壓軸一天驚險保住領先優勢，以1杆之微捧走錦標，兼獲經典「綠色外套」。 這件外套屢次出現在新聞片段，原來是身份象徵。外套並非皇者戰衣，卻不是人人可披，更不得帶走，應屆冠軍才有特權。

大師賽一連4天舉行，松山帶着4杆優勢，領先4名並列第2的球手，展開壓軸日賽事，高潮在最後4洞出現。

松山在第1洞出現高標準1杆的Bogey，但在首半段賽事3次打出低標準杆1杆的「小鳥」(Birdie)。完成14洞後，松山低標準2杆，主要對手扎拉托利斯（Will Zalatoris）平標準杆，令松山總成綪領先至6杆。但松山在最後4洞發揮失準，第15洞第2杆落地後直滾入水池而被罰1杆，連同16洞連續兩洞打出Bogey，17洞平標準杆。扎拉托利斯則在15及17洞打出「小鳥」，總成績追至落後僅2杆。

松山英樹在最後一天表現稍為失準，他賽坦言相當緊張。（Getty Images）

不過，扎拉托利斯在最後一洞只能平標準杆，而松山雖在果嶺上5呎推杆失手，最終以Bogey作結，總成績仍以1杆力壓扎拉托利斯，總成績低10杆而首次捧盃。

松山在最後一洞驚險守住優勢。（Getty Images）

亞洲球員歷來最佳成績，為韓國球手任成宰去屆奪得亞軍。而松山於2011年以業餘球手身分出戰大師賽，獲最佳業餘球手獎。松山今回首3天賽事均以低標準杆成績完成，其中第3天成為致勝關鍵，5次打出低標準杆1杆的「小鳥」（Birdie），更有１洞打出低標準2杆的「老鷹」（Eagle），全日低標準7杆，確立領先優勢。他賽後表示終於證明日本球手的實力，亦不諱言進入賽事後半，相當緊張，不可能簡單取得「小鳥」，「幸好有兩杆差距，亦能打上果嶺。10年前首次參加大師賽到現在，改變很多，希望回報當天推動的的所有人」。松山為現時日本高球界主要球手，在2013年轉為職業球手的新人賽季已獲逾2億日圓獎金，成為獎金王，是日本高球界的創舉。

「綠袖子」外套大有故事，是身分象徵。（Getty Images）

松山在賽後除了得到獎盃，亦獲得著名的綠色外套。這件綠色其實是賽事球場Augusta National Golf Club的會員服。球場譽為其中一個「最美麗、最困難」的球場，球場會員在球場內須披上外套，而且不得帶離球場。傳聞指球場創辦人有此安排，好讓場內人士可以輕易找到會員求助，例如問題。現時每屆大師賽冠軍都會得到外套，可以帶走外套1年，隨後外套便須置於球場內冠軍專屬的儲物室。不過，冠軍球手現時都會獲得一件複製品，但不會自動獲得球會會籍。