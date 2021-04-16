【澳職方程式】光輝鳳凰難兄難弟　下游軍防守難靠不如鬥射波

撰文： 威廉神 最後更新日期： 2021-04-16 11:59

澳職聯賽今周又有下游球隊對碰，威靈頓鳳凰早前在名義上今季「主場」連戰5場賽事，表現只屬一般。本港時間周日作客珀斯光輝（4月18日下午6時15分開賽），難以看好。

主隊光輝連續兩場作客敗陣後，剛仗作客賽前7連敗的紐卡素噴射機，都竟然贏不出，只能打和1：1。相反鳳凰「5連主」最後一場面對西部聯，靠賓韋尼完場絕殺，險勝3：2。

現時澳職前列之爭頗為緊湊，聯賽榜頭6位只相差5分，下半版暫時被甩開。今仗主客兩隊可謂難兄難弟，雙雙跌在下游，光輝排第9，鳳凰則排第10。

主隊光輝今季防守無甚改善，失球數字之多排在聯賽倒數第2，而且每場都有失波。近3仗作客更有兩場交白卷未能取得入球。不過今仗返回主場，形勢又完全不同了，今季光輝主場戰績5場3勝1和，只敗於榜首中岸水手。

珀斯光輝今季光輝主場戰績5場3勝1和，只曾敗於榜首中岸水手。（GettyImages）

珀斯光輝和威靈頓鳯凰近6次對賽，每場總入球都至少有3球。（Getty Images）

客軍鳳凰在「主場」連踢5場取得2勝1和，入球全靠隊長達域拿，這位球隊首席射手近兩仗有入球；作客方面球隊賽績尚可，最威水是曾經擊敗大勇的中岸水手。

論近況，其實兩隊都是平平，不過對賽往績有玄機。光輝和鳯凰近6次對賽，總入球至少有3球，加上今季光輝防手不可靠，今仗睇嚟入球一樣會多，信得過。

澳職聯最新積分榜。（01美術製圖）

本周其餘澳職賽程：

4月16日（周五）17:05 西悉尼流浪者 VS 布里斯班獅吼 4月17日（周六）15:05 西部聯 VS 中岸水手 4月17日（周六）17:10 墨爾本城 VS 墨爾本勝利 4月18日（周六）14:05 FC悉尼 VS 阿德萊德聯 4月18日（周六）16:10 FC麥克阿瑟 VS 紐卡素噴射機