【澳職方程式】光輝鳳凰難兄難弟　下游軍防守難靠不如鬥射波

撰文：威廉神
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澳職聯賽今周又有下游球隊對碰，威靈頓鳳凰早前在名義上今季「主場」連戰5場賽事，表現只屬一般。本港時間周日作客珀斯光輝（4月18日下午6時15分開賽），難以看好。
主隊光輝連續兩場作客敗陣後，剛仗作客賽前7連敗的紐卡素噴射機，都竟然贏不出，只能打和1：1。相反鳳凰「5連主」最後一場面對西部聯，靠賓韋尼完場絕殺，險勝3：2。
現時澳職前列之爭頗為緊湊，聯賽榜頭6位只相差5分，下半版暫時被甩開。今仗主客兩隊可謂難兄難弟，雙雙跌在下游，光輝排第9，鳳凰則排第10。
主隊光輝今季防守無甚改善，失球數字之多排在聯賽倒數第2，而且每場都有失波。近3仗作客更有兩場交白卷未能取得入球。不過今仗返回主場，形勢又完全不同了，今季光輝主場戰績5場3勝1和，只敗於榜首中岸水手。
珀斯光輝今季光輝主場戰績5場3勝1和，只曾敗於榜首中岸水手。（GettyImages）
珀斯光輝和威靈頓鳯凰近6次對賽，每場總入球都至少有3球。（Getty Images）
客軍鳳凰在「主場」連踢5場取得2勝1和，入球全靠隊長達域拿，這位球隊首席射手近兩仗有入球；作客方面球隊賽績尚可，最威水是曾經擊敗大勇的中岸水手。
論近況，其實兩隊都是平平，不過對賽往績有玄機。光輝和鳯凰近6次對賽，總入球至少有3球，加上今季光輝防手不可靠，今仗睇嚟入球一樣會多，信得過。
澳職聯最新積分榜。（01美術製圖）
本周其餘澳職賽程：
4月16日（周五）17:05 西悉尼流浪者 VS 布里斯班獅吼
4月17日（周六）15:05 西部聯 VS 中岸水手
4月17日（周六）17:10 墨爾本城 VS 墨爾本勝利
4月18日（周六）14:05 FC悉尼 VS 阿德萊德聯
4月18日（周六）16:10 FC麥克阿瑟 VS 紐卡素噴射機
澳職球會一覽。（01美術製圖）