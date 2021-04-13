【足球轉會】祖記贏波C朗仍大發雷霆　再傳離隊今次目的地非皇馬

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-13 18:44

祖雲達斯周日以3：1擊敗熱拿亞，陣中大將C朗拿度卻傳出賽後大發雷霆，令他將於季尾離隊的說法再增添一點可能。 繼重返皇馬後，今次意大利媒體爆出葡萄牙球王驚人的下一站目的地——曼聯。

祖雲達斯主場出戰，C朗拿度未能踢出最佳水平，上半場一次面對龍門的黃金機會，他射門中柱不入，隊友莫拉達成功補中，攻入領先至2：0一球。老婦人終以3：1勝出，C朗離場時卻怒氣沖沖，路人皆見。

他顯然不滿自己的表現，步出球場期間憤怒地將球衣擲在地上，一個拾球童將球衣拾起，消息指球童有禮貌地上前問准C朗能否拿走，但他沒有停步回應。

球隊贏波，C朗仍不滿，將球衣擲在地上。（網上圖片）

【C朗由沮喪到擲球衣連環圖】（按圖放大）

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《米蘭體育報》報道，C朗的怒氣持續到更衣室內，就算球隊贏波，他仍嬲到一拳打在牆上。洗澡後不發一言，沒有跟任何人說話或道別，便自行駕車回家。

他之後在社交媒體上載自己跟女友佐真娜在家中健身室的合照，笑着簡單一句：「工作完成」，繼續發放正能量，然而他在對熱拿亞賽後大發脾氣一事，已再次被媒體炒作，直指季尾離隊在所難免。西班牙《馬卡報》多次報道C朗渴望重返皇馬，惟銀河艦隊暫時無意回收C朗，意大利媒體最新驚傳另一間他曾效力的球會曼聯，才是C朗的下一站。

世盃外︱葡萄牙完場前入球被消失 C朗嬲到未完場走人怒擲臂章

C朗回家後獲女友佐真娜安慰，一起開心做Gym。（Instagram@Cristiano）

【C朗與佐真娜一樣愛運動，身材弗爆】（按圖放大）

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下一站，曼聯？

隨曼聯今季在英超「二哥」地位穩固，差不多穩奪明年歐聯參賽資格，連續兩年晉身歐聯讓球隊在轉會市場獲得一筆額外預算，意大利媒體Calciomercato消息指，曼聯將會出人意料地向C朗出手。

曼聯今夏有望重整陣容，他們能夠引入C朗的一大優勢，在於隊中擁有普巴。有指祖雲達斯跟曼聯勢為普巴來一次「有意思的對話」。事實上，曼聯中鋒卡雲尼盛傳今夏離隊，如為事實，球隊將欠缺一位具級數的經驗中鋒。疫情之下，各大球會務求慳得就慳，交換球員或許是變陣的最佳辦法。

C朗2003年加盟曼聯，6年間為紅魔贏盡各大錦標，包括2007/08球季贏得歐聯，一圓老帥費格遜的心願。2009年轉投皇馬後，他的表現再上層樓，與美斯的精彩較量開創西甲和不斷刷新入球紀錄的黃金時代，為皇馬四奪歐聯奠定球王地位。年過30的他2018年轉戰祖雲達斯，連續兩年稱霸意甲未能彌補歐聯出局的遺憾，今季更是意甲、歐聯皆失意，大有機會四大皆空。他跟祖雲達斯的合約2022年夏天屆滿，球會為免到時人財兩失，外界估計祖記很大機會今夏放走他套現，甚至傳出球會已開價2500萬歐元底價，C朗據傳亦有意離隊。

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派路為C朗大發雷霆解畫。（Getty Images）

未兌現的承諾

C朗嬲爆離場，祖雲達斯主帥派路循例解畫，「基斯坦奴為未能入球而生氣」，指出：「他看到自己有機會，以他級數的球員，一直渴望進步和改寫紀錄是很正常的事情。」

派路說，球會不會因為C朗擲球衣落地作出任何懲罰，「當你一直希望進步，感到生氣是很正常，我們不會罰款，也不會有任何形式的懲罰。」他承認，球隊的攻勢可以做得更好，「當比賽一完，感到氣憤十分正常，那可以發生在任何人身上。」

2013年5月，曼聯傳奇領隊費格遜退休前兩星期，C朗被指曾親口向恩師承諾將會重返曼聯。隨他在祖雲達斯的日子進入倒數，已屆36歲的他會否在球員生涯完結前兌現承諾？

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