【歐聯】利物浦晏菲路反勝美夢成空　強攻不果遭皇馬淘汰

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-15 09:47

利物浦在晏菲路主場的絕地反擊戰，這個如意算盤打不響，全場16次攻門，可惜依然未能射破皇家馬德里的大門，最終互交白卷，紅軍兩回合以1：3落敗出局。

利物浦在歐聯8強首回合，作客以1：3不敵皇家馬德里，紅軍在晏菲路反勝已有前科，上一個「受害者」正是同樣來自西甲的巴塞隆拿，主場4球大破巴塞成功翻盤。

今次面對皇家馬德里，形勢已不算最差，至少紅軍有一個作客入球在手，只要淨勝兩球便可反勝晉級。不過，在沒有球迷的晏菲路下，利物浦似乎未能施展當年的反勝魔法，紅軍開賽早段已有黃金機會，沙迪奧文尼接應長傳，第一時間橫傳予沙拿，可惜一射卻被皇馬門將高圖爾斯以腳擋出。

利物浦一如所料強攻皇馬，高圖爾斯盡顯身價，及後飛撲救出占士米拿的妙射。利物浦不斷尋找破門的機會，沙拿及韋拿杜姆上半場末段攻門同樣高出。利物浦在下半場孤注一擲，中堅卡巴克被調離場，由迪奧高祖達入替增強火力，可惜依然未能攻破皇馬的大門，結果全場互無紀錄，皇馬力保首回合的優勢，以總比數3：1淘汰利物浦，4強將與車路士爭奪決賽席位。

倘若沙拿開賽早段把握機會拔頭籌的話，相信今仗的戰局仍然有望改寫，主帥高普直言這些機會沙拿平時是十拿九穩，「合埋眼都入」，可惜今仗卻射失了。即使出局，高普亦對麾下的表現感滿意，並稱如今可以全力專注聯賽，確保來季再戰歐聯的資格。

場內輸波，場外卻「贏一仗」，利物浦球迷開賽前向皇馬施下馬威，現場的「利迷」攻擊皇馬的隊巴，結果打破部分車上的玻璃。

利物浦球迷早年同樣有前科，在2018年曾經擲爛曼城隊巴的車頭玻璃，紅軍官方今次旋即回應，直言球迷的行為是不可接受，同時使球會蒙羞，並向皇馬方面作出道歉，而默郡警方已接手事件。