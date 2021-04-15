【歐聯】利物浦晏菲路反勝美夢成空　沙拿錯失良機八強遭皇馬淘汰

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-15 10:52

利物浦在主場晏菲路絕地反擊戰如意算盤打不響，全場16次攻門，可惜依然未能射破皇家馬德里的大門，最終互交白卷，紅軍兩回合以1：3落敗，連續兩屆八強不敵西班牙球隊出局。

利物浦在歐聯8強首回合，作客以1：3不敵皇家馬德里後仍未絕望，事關紅軍在晏菲路反勝早有前科，上一個「受害者」正是同樣來自西甲的巴塞隆拿，2018/19球季歐聯四強主場4球大破巴塞成功翻盤入決賽，最終在決賽擊敗熱刺第六度封王。

重溫首回合戰情：利物浦靠沙拿搶回一線生機 皇家馬德里先下一城晉級機會大

今次面對皇家馬德里，形勢已不算最差，至少紅軍有一個作客入球在手，只要淨勝兩球便可反勝晉級。不過，在沒有球迷的晏菲路下，利物浦似乎未能施展當年的反勝魔法，紅軍開賽早段已有黃金機會，沙迪奧文尼接應長傳，第一時間橫傳予沙拿，可惜一射卻被皇馬門將高圖爾斯以腳擋出。

沙拿開賽早段未能把握黃金機會開紀錄。（Getty Images）

卡斯米路落腳鏟中占士米拿，羅拔臣立即上前與卡斯米路理論，後方的施丹疑似露出謎之笑容。（Getty Images）

利物浦一如所料強攻皇馬，高圖爾斯盡顯身價，及後飛撲救出占士米拿的妙射。利物浦不斷尋找破門的機會，沙拿及韋拿杜姆上半場末段攻門同樣高出。

利物浦在下半場孤注一擲，中堅卡巴克被調離場，由迪奧高祖達入替增強火力，可惜依然未能攻破皇馬的大門，結果全場互無紀錄，皇馬力保首回合的優勢，以總比數3：1淘汰利物浦，4強將與車路士爭奪決賽席位。

皇馬門將高圖爾斯十分忙碌，左飛右撲為皇馬力保不失。（Getty Images）

倘若沙拿開賽早段把握機會拔頭籌的話，相信今仗的戰局仍然有望改寫，主帥高普直言這些機會沙拿平時是十拿九穩，「合埋眼都入」，可惜今仗卻射失了。即使出局，高普亦對麾下的表現感滿意，並稱如今可以全力專注聯賽，確保來季再戰歐聯的資格。

高普稱球隊表現不俗，如今可以全力踢聯賽，力爭來季的歐聯資格。（路透社）

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場內輸波，場外卻「贏一仗」，利物浦球迷開賽前向皇馬施下馬威，現場的「利迷」攻擊皇馬的隊巴，結果打破車上部分玻璃。

利物浦球迷早年同樣有前科，在2018年曾經擲爛曼城隊巴的車頭玻璃，紅軍官方今次旋即回應，直言球迷的行為不可接受，同時使球會蒙羞，並向皇馬方面作出道歉，而默郡警方已接手調查事件。

當皇馬隊巴經過時，利物浦球迷「夾道歡迎」，最終發現隊巴玻璃有損毀。（路透社）

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