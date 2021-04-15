【歐聯】科頓公然向麥巴比下戰書　新世代球王「問過我未」?

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-15 13:25

艾寧夏蘭特及麥巴比被視為新世代的「球王接班人」，如今竟出現挑戰者。 曼城新晉中場菲爾科頓，周三（14日）深夜攻入奠勝一球，助「藍月亮」淘汰有夏蘭特坐鎮的多蒙特。「新球王挑戰賽」先過頭關，不知科頓是否心雄，竟在社交網站公然挑戰麥巴比？

由哥迪奧拿領軍的曼城，終於打破歐聯8強的魔咒，憑馬列斯及菲爾科頓各建一功，作客以2：1反勝多蒙特，兩回合計以4：2淘汰對手晉級，接掌「藍月亮」後首度殺入歐聯最後4強。

曼城作客反勝多蒙特闖4強 哥迪奧拿破咒與PSG爭入決賽

哥迪奧拿帶領的曼城終於跨過歐聯8強的關口，繼續向歐聯錦標邁進。（路透社）

曼城千禧後新星菲爾科頓連續兩場有貨交，繼上仗攻入絕殺一球後，次回合繼續表現亮眼，先以傳中球導致安利簡恩犯手球博得12碼，及後禁區外一記左腳勁射收死多蒙特門將希斯。

「藍月亮」這個短角球戰術原來是早有預謀，馬列斯賽後指訓練時做過相同的戰術，加上科頓精彩的射門才可奠定勝局。

菲爾科頓勁射破網，曼城下半場奠定2：1勝局。（路透社）

「你準備好未？」

夏蘭特與麥巴比經常與「球王」兩字扯上關係，曼城亦與二人十分有緣，先在8強鬥夏蘭特坐鎮的多蒙特，其後4強再撼麥巴比領軍的巴黎聖日耳門。

菲爾科頓同屬新一代球員，難免與二人有對比，今次卻在8強以兩個入球先「KO」夏蘭特，這名20歲的英格蘭新星愈踢愈有自信，賽後向麥巴比下戰書，在個人Twitter中問對方：「你準備好未？」

「麥巴比你準備好未？」公關公司為科頓撰寫的貼文甚有挑釁性。（Twitter截圖）

貼文出自公關公司之手

場上未交手，難道他打算在社交媒體先以一場「口水戰」與麥巴比切磋一番？

正當外界好奇科頓何以會發出這條挑釁味濃的貼文，不久後便被刪除，背後原來是一場公關災難——科頓聘請的公關公司未有得到他本人同意的情況下，便將此貼文公諸於世，更標籤麥巴比，甚有挑釁的味道，引起科頓及他經理人不滿，立即刪除貼文外，更可能終止雙方合作關係。

菲爾科頓與夏蘭特識英雄重英雄，賽後交換球衣。（路透社）

科頓看齊麥巴比一成就

即使科頓即時刪文，但相信他與麥巴比的直接對比在所難免。根據歐聯官方數據，多年來只有兩名21歲以下球員，能在8強兩回合賽事先後建功，他們正是2016/17球季的麥巴比及剛剛做到的菲爾科頓。

假若科頓再度發威，助曼城闖入決賽，屆時「新球王爭霸戰」說不定有新局面。

科頓上回合亦攻入奠勝一球。（資料圖片／Getty Images）

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