【歐霸】阿仙奴作客捷克大勝晉級　奧巴美揚染瘧疾留院缺陣

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-16 08:19

上回合最後關頭在主場被追和的阿仙奴，今仗作客捷克的布拉格斯拉維亞，上半場中段6分鐘內連轟3球，加上拿卡錫迪下半場錦上添花，結果兵工廠作客4球大破對手，兩回合計以5：1晉級4強。 阿仙奴正選名單中不見奧巴美揚的名字，這名兵工廠隊長透過社交網站透露，代表加蓬戰畢國際賽後，不幸感染瘧疾，現時留院接受治療。

阿仙奴在歐霸盃8強首回合與布拉格斯拉維亞打成1：1平手，今仗造訪捷克力爭晉級。因主隊有一個作客入球在手的關係，兵工廠方面不敢怠慢，開賽已即向布拉格施壓。布卡約沙卡右路切入大位，左腳勁射中柱，門前的伊美路維（Emile Smith Rowe）補射入網，可惜VAR認為伊美路維越位在先，入球無效。

布拉格的防線早已響起警號，伊美路維傳給無人看管的尼高拉斯比比，乖巧地窄角度起腳建功，18分鐘先開紀錄。今仗表現活躍的沙卡，禁區內被對手撞跌博得12碼，由今仗隊長拿卡錫迪操刀得手，3分鐘後射成2：0。沙卡及後照辦煮碗，再度於右路突破切入大位，今次他選擇射近柱，轟出一球急勁地波響袋入網，6分鐘內連轟3球，24分鐘遙遙領先至3：0。

上半場中段已在總比數領先4：1，阿仙奴已半隻腳踏入4強。77分鐘，拿卡錫迪在禁區內擺脫對方守衛，左腳起腳射近柱梅開二度，最終兵工廠作客4球大破布拉格斯拉維亞，並以總比數5：1大勝出線。阿仙奴4強將遇上由前主帥艾馬利領軍的維拉利爾，爭奪決賽席位。

阿仙奴造訪布拉格的大軍名單中，不見隊長奧巴美揚的名字，原來該名兵工廠隊長有病在身。奧巴透過社交網站上載一張身穿病人服的自拍照，並透露現時正身處醫院接受治療，原來他早前代表加蓬出戰國際賽後，不幸染上瘧疾。

奧巴美揚因為患病的關係，早在上周末對錫菲聯的聯賽已經避戰，現時留院數日後，情況一日又一日好，同時感激醫護人員對他的悉心照料。即使他身在醫院，奧巴依然心繫阿仙奴，為披甲的隊友們打氣。