英超熱話｜熱刺與新贊助合作即惹公關災難　「狗仔踢中堅仲好」

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-17 08:47

公關災難「老是常出現」，繼早前出現菲爾科頓對麥巴比的「挑機Post」後，如今再有新猷。 熱刺與油漆公司多樂士（Dulux）在周四（15日）宣布達成合作協議，不知是否「恃熟賣熟」，有球迷希望以油漆翻新球會的獎盃櫃，多樂士小編卻以一張圖片回應，隨即引起軒然大波。

社交網站現時已成為各大球會及球員的「必需品」，是向球迷們發布最新消息的最有效渠道，而有趣兼抵死的發文，的確可以提升球員或球會的形象。

「識玩」與「玩火」其實是一線之差，熱刺在周四宣布與油漆公司多樂士合作，熱刺方面在Twitter上載一張有多樂士的代表古代牧羊犬在主場的相片，慶祝雙方的合作關係。

多樂士與熱刺周四宣布合作。（Twitter截圖）

有熱刺球迷問可否以油漆翻新球會的獎盃櫃，多樂士方面的小編自以為有趣地，以一張空直如也的獎盃櫃作回應，「明寸」熱刺多年來沒有獎盃落袋。另有球迷笑問，多樂士的古代牧羊犬能否踢中堅，小編再有「抵死」回應，「老友佢（古代牧羊犬）好過其他中堅啦」，如此直接的抽擊，當然引來熱刺迷的不滿。

多樂士小編直接抽擊熱刺沒有獎盃。（Twitter截圖）

合作首天，隨即引發公關災難，多樂士方面在英國時間晚上發文向球迷真誠道歉，表示不會影響與熱刺的合作關係，同時調查誰是「真兇」。該名多樂士小編的留言如此不留餘地，或許身在曹營心在漢，可能是阿仙奴球迷也不足為奇。

多樂士方面立即發文補救，向一眾熱刺球迷道歉。（Twitter截圖）

最近「關公災難」卻不時出現，「新鮮滾熱辣」一單正是早前歐聯建功的曼城新星菲爾科頓，協助球隊晉級後，竟然在社交網站向麥巴比喊話，甚有「挑機」味道的「你準備好未？」。

科頓及團隊事後匆匆刪除帖文，該刻已經引起外界不少反響，原來他們並不知情，始作俑者是背後的公關公司，科頓隨即與該公司終止合作。英國《每日郵報》透露，不少球員為了方便，而聘請外判公司經營個人的社交網站，每月費用由1000至4000英鎊不等。

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「麥巴比你準備好未？」公關公司為科頓撰寫的帖文甚有挑釁性。（Twitter截圖）

科頓今次已不是「中伏」第一人，熱刺門將祖赫特在球隊歐霸盃出局後，竟然在個人Instagram發布一段「Job done」的限時動態，原來同樣不是出自赫特的手，當他發現時隨即「補鑊」。

赫特IG賀熱刺出局？ 瞓醒即道歉 洛里斯受訪充滿暗示

赫特親身道歉，強調小編無意「贈興」。（IG＠joehartofficial）

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