【港超聯】黑山伊巴10戰10球拋離射手榜　「我一生都在入球」

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-16 22:59

本地班霸傑志於今季港超聯繼續保持不敗之身，「藍鳥」憑「黑山伊巴」丹恩奴域連中三元，輕取愉園3：1，錄得5連勝之餘亦將榜首優勢拉開至9分。

衞冕的傑志有丹恩奴域今場繼續擔正，夥拍倒戈的加維蘭及兩名「藍鳥」青訓何振廷跟安永佳，力求攻破愉園大門，並繼續保持聯賽不敗身。

至於愉園目前僅距離第4位的理文3分，隨時可搶走「爭標組」最後一席。屠俊翹、林樂賢跟朱偉鈞等華將復任正選，正選球員平均比傑志年輕9歲，只得中堅兼隊長盧斯安奴年齡衝破「3字頭」。

丹恩奴域為傑志打開紀錄。（袁志浩攝）

丹恩奴域連中三元大破愉園

為進一步拋開次席的東方，傑志今場採取主動，不過差點先被愉園「偷雞」，米基爾11分鐘殺入禁區避過出迎的王振鵬時倒地，惟球證胡春星未有判罰12碼。

「快活谷」後防無法壓制「黑山伊巴」，這位中鋒31分鐘於中場線第一時間分邊予加維蘭，後者傳入禁區由巴爾拿再挑前，丹恩奴域在有越位嫌疑下抽射破網成1：0，愉園後衛向旁證投訴但不得要領。

完半場前3分鐘「藍鳥」拋開領先優勢，基爾頓左路地波傳中，丹恩奴域再度發揮射手本色，衝前搶點快屠俊翹一步把皮球撞入網窩；這位自2月底才加盟的球員似乎已適應香港環境，55分鐘再近門射入至3：0，個人大演帽子戲法。

+ 3 + 3 + 3

雖然愉園75分鐘有黃浩然門前「執雞」追近，米基爾跟盧斯安奴的頭槌亦製造驚險鏡頭，一度掀起小高潮，但最終無以為繼。

黑山伊巴向囝囝「送禮」

傑志最後輕鬆以3：1擊敗愉園穩佔榜首，多踢兩場下拋離次席的東方龍獅9分。不過球隊需待至24日後（5月9日）才再有比賽，主教練朱志光指會把握時間「維修」球員，並考慮安排友賽，保持球隊穩定性。

而「戴帽」的丹恩奴域賽後獲得「紀念波」，他隨即走向場邊把皮球送給愛兒，場面溫馨。他解釋指：「他半場時叫我多入一球，我說：『看情況吧』，結果再入球了，所以一定要把球送給他。」

這位中鋒狀態無人能擋，抵港後上陣10場入10球，更領先聯賽射手榜，但他認為球隊獲勝來得更重要。「入球並不容易，我一生都在做這件事，只要維持健康及現時的感覺，我相信之後入球陸續有來。」

丹恩奴域將自己在港首個帽子戲法的紀念入球送給愛兒。（袁志浩攝）

愉園中堅：攻力才是後衛的本錢

至於今場負責看管丹恩奴域的愉園中堅黃浩然，就直言對方是自己暫時遇過級數最高的前鋒，「他射3腳就入3球，很簡單，數字反映一切。尤其是第二球，他跟我對眼後便走位，皮球就到他面前了，入楔時間準確，射術又一流。」

不過這位22歲的守將始終取得職業生涯首個入球，算是失望中的一點安慰，「教練說中堅現在只懂防守也不夠，懂入球才是本錢，否則根本沒有人記得你。所以希望向「細佬」梁諾恆學習，他在中甲仍有很高的入球數字，會在這方面下苦功。」