【英超】韋斯咸連環不幸事件　連格傷出兼十人應戰不敵紐卡素

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-17 21:57

仍然有望衝擊來季歐聯資格的韋斯咸，今仗作客紐卡素，目標當然是3分全取。不過，上天就像與「鎚仔幫」作對一樣，先有伊沙迪奧普「擺烏龍」，戴臣兩黃一紅被逐，加上門將法比安斯基犯錯，韋斯咸上半場末段兩球落後。 「鎚仔幫」中段力追下連入兩球，幾經辛苦扳平，卻被紐卡素後備入替的阿仙奴借將韋洛克建功，及後主力連格傷出，韋斯咸力戰下與3分無緣。

以55分暫列第4位的韋斯咸，在英超周六頭場造訪中下游的紐卡素，由狀態大勇的連格及查洛保雲合力攻堅，瞄準3分為「鎚仔幫」鞏固前四位置。

紐卡素前鋒麥斯明甚為活躍，開賽早段已多次博得對手犯規，其後更有一記地波勁射，惜被韋斯咸門將法比安斯基沒收。

麥斯明今仗表現活躍，為韋斯咸防線製造不少煩惱。（路透社）

戰至上半場中後段，中堅奇治戴臣（Craig Dawson）在中圈一記攔截令球隊損失慘重，球證得益未有吹罰，麥斯明引球殺入禁區，右腳看似一球軟弱無力的攻門，卻導致伊沙迪奧普與法比安斯基有誤會，未能解圍之餘，更將皮球踢入自己龍門，紐卡素36分鐘先開紀錄。

伊沙迪奧普「擺烏龍」，紐卡素上半場末段先開紀錄。（路透社）

「鎚仔幫」禍不單行，戴臣的攔截被球證秋後算賬，取得今仗第2面黃牌，韋斯咸失守並十人應戰，瞬間陷入劣勢。

韋斯咸防線的惡夢未完，紐卡素一次角球攻勢，法比安斯基接波甩手，這個低級犯錯再令球隊失守，祖連頓白界線前「一句唔該」將皮球送入空門，「喜鵲」5分鐘內連下兩城。

紐卡素前鋒祖連頓把握法比安斯基的失誤，助球隊拉開領先優勢。（路透社）

換邊後，十人應戰的韋斯咸積極反撲，查治保雲單刀被紐卡素門將杜巴夫卡撲出，進攻主力連格亦有一記遠射皆無功而還。「鎚仔幫」戰至中段終有斬獲，擺烏龍的伊沙迪奧普將功補過，接應查洛保雲的傳中頭槌入網。

紐卡素中堅奇勒的手壓在蘇錫克頭上，以頭槌解圍時手肘碰到皮球，球證翻看VAR後判罰12碼，由連格操刀一射中鵠，80分鐘追成平手。原以為「鎚仔幫」有望反勝，可惜這個如意算盤兩分鐘後即被打破，後備入替的韋洛克頭槌建功。

連格蛻變化身轉會焦點人物 歐洲勁旅即密切關注

連格操刀12碼中鵠，為韋斯咸追成平手。（路透社）

「連美斯」在末段勇戰受傷，韋斯咸的爭四形勢有暗湧。（路透社）

連格加盟韋斯咸後的入球：

韋斯咸的不幸事件接二連三，「連美斯」受傷離場，「鎚仔幫」扭盡六壬亦無法平反敗局，最終以2：3飲恨不敵紐卡素。

阿仙奴借將韋洛克入替即頭槌建功，為紐卡素奠定勝局。（路透社）

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