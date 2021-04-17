F1伊莫娜站｜排位賽激鬥　咸美頓第99次頭位　角田裕毅變燥底司機

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-17 23:57

「做新人，最緊要有火」，一旦「火喉」不夠，這啖火變成「怒火」，後果可以很嚴重。 艾法托利新人車手角田裕毅，練習賽時遇上「塞車」，一秒變身「燥底司機」，可惜該名日本「千禧後」車手在排位賽時炒車，明日正賽包底起步。 F1伊莫娜站排位賽又是一場龍爭虎鬥，平治的咸美頓力壓佩雷斯及韋斯達賓，勇奪職業生涯第99個頭位起步。

效力艾法托利的新人車手角田裕毅，揭幕戰已順利取得分數，為F1生涯「開個靚頭」。戰車外的「角田San」看似沒有殺傷力，當他一坐上駕駛座便變成另一個人，今周的意大利伊莫娜站（Imola），再度看到「日本小巨人」的火氣。

千禧後角田裕毅升班投艾法托利 實而不華的日本小巨人

角田裕毅成為史上第21名出戰F1的日本車手。（Getty Images）

過往征戰F1的日本車手（只列部分／按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

先看角田裕毅的外表，再從無線電認識他，落差該會很大，他不時在無線電中破口大罵，就如伊莫娜站的第三節排位賽，角田在造快圈時，被紅牛師兄佩雷斯擋住，姊妹車隊都無情講，他立即透過無線電爆粗投訴。

其後角田遇上塞車，再有金句爆出：「這是他X的塞車天堂，究竟發生什麼事？」

以「金牛」戰車的戰力，角田絕對有力挑戰前十名起步，可惜他在第一節排位已發生意外，造快圈時在15號彎失控衝出賽道，戰車的尾部撞向防撞攔，損毀嚴重，幸好角田人無事，賽會亦因為這意外而出示紅旗。

角田失控炒車，人無事，戰車卻損毀嚴重。（路透社）

角田的戰車尾翼及尾胎部分撞至變形，相信一眾艾法托利的機械士要漏夜趕工，趕及在正賽前修理好戰車。

排位賽後，角田向車隊道歉，指當時自己操之過急而失誤：「當時入彎，戰車已有一點不穩，及後隨即失控並撞向防撞欄。戰車感覺非常好，我認為我可以造出更好的時間，可惜我辜負了車隊的寄望，我將在正賽扳回一城。」

伊莫娜站的排位賽戰況，可說是三節一樣精彩，首節先有兩架威廉士攜手「脫苦海」；法拉利的辛斯及Aston Martin的華迪爾在第二節止步。

爭奪頭位的第三節排位更加激烈，今站賽事有嚴格的賽道限制（Track Limit），當戰車離開指定範圍，即使車手在該圈造出最佳時間也不獲認證。麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）在最後關頭一度跳升上第2位，車隊拍手慶祝後發現是空歡喜一場，因超出賽道限制而犯規，時間被取消，一下子跌落第7位。

咸美頓取得職業生涯第99次頭位起步。（路透社）

最終由平治的咸美頓以1分14.411秒奪得生涯第99次頭位起步，僅以0.035秒之差壓過佩雷斯，另一紅牛車手韋斯達賓則以1分14.498秒排第3位，「咸爵爺」在正賽或許遭到紅牛夾擊，事關他的隊友保達斯意外地以第8位起步。

今站排位十分緊湊，前8位戰車皆造出1分14秒內的時間，相距不足半秒，相信正賽亦有一番龍爭龍鬥。

紅牛的佩雷斯及韋斯達賓分別以第2及第3位起步，希望在正賽早段可以夾擊咸美頓。（路透社）

F1今季賽程（按圖放大）：