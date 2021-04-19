【英超】曼聯入波背後總有般費身影　入球助攻減量但仍不可或缺

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-19 15:50

曼聯在周日英超主場以3：1擊敗般尼，進攻中場般奴費南迪斯在入球及助攻再次「交白卷」，連續3場比賽沒有入球或助攻。不過，曼聯今場3個入球背後都有般費的身影，尤其是開紀錄的一球，般費門前機警一漏，才造就格連活特的入球，格連活特賽後表示般奴這球值得有半個助攻。

般費踏入3月後，為曼聯上陣11場入2球及2次助攻，比起之前幾乎場場有入球或助攻，表現似是略有下滑。在周日曼聯對般尼的勝仗，般費再次在入球及助攻上「交白卷」。其實，入球助攻的數字未能顯示般費的作用，他對曼聯的進攻仍然舉足輕重，乃是3個入球的無名英雄。

般費今場雖然沒有入球或助攻，但在3個入球攻勢中，都見到他的身影。（Getty Images）

曼聯今場的正選沿用上輪對熱刺的框架，由保羅普巴踢左中場，費特洛迪古斯及麥湯米尼踢雙防中，希望做到較穩健的攻守平衡。然而，曼聯上半場未能攻破般尼大門，領隊蘇斯克查半場換人，由卡雲尼入替費特，加強進攻。

【般尼「靚漏」變相助攻逐格睇】

+ 2 + 2 + 2

曼聯在48分鐘開紀錄，格連活特接應拉舒福特的傳中射入，但中間般費的刻意一漏，也是這個攻勢不可或缺的一環。當時，拉舒福特左路發難，帶波突入禁區後傳中，原本以為這球是傳給12碼點附近的般費。然而，般費出奇不意，也不貪功射門，讓皮球在他胯下經過，騙倒了般尼的後衛。傳中球去到遠柱，無人看管的格連活特第一時間起腳射入。

雖然在紀錄冊上，這個入球的助攻屬於拉舒福特，但格連活特認為般費也有一半功勞，他說：「這球助攻有一半是屬於般費，另一半是拉舒福特。拉舒福特的帶波突破非常精彩，般費就非常聰明醒目。我向他叫喊，他就漏波給我，讓我射門。」

雖然般費近兩個月入球及助攻減少，但曼聯表現仍然平穩。（Getty Images）

雖然般尼很快就靠達高斯基的頭槌追平，但曼聯在尾段再次領先。84分鐘，般費在左邊路橫傳予禁區頂的保羅普巴，普巴長傳轉方向，右邊的格連活特推入禁區起腳，省到對方球員入網，曼聯領先2：1。般費有參與這個入球，但重要性不算太高。

【曼聯3：1入球逐格睇，般費造就雲迪碧克生日有助攻】

+ 3 + 3 + 3

在93分鐘，般費再次表現他的閱讀球賽能力，他在娥眉月頂接波，雖然面前有空位，但他沒有施射，而是馬上傳予左路入楔的雲迪碧克，雲迪碧克無人看管下傳到龍門口，卡雲尼門前輕鬆射入，為曼聯奠定3：1的勝局。昨日24歲生日的雲迪碧克獲得一個助攻作為生日禮物。

般費不貪功，傳予左路無人看管的雲迪碧克，後者再助攻卡雲尼射成3：1。（Getty Images）

在1：0及3：1的入球攻勢中，般費都有黃金機會起腳，但他不是個貪功的球員，只要發現其他隊友在更佳的位置，有更多的空位，他都很願意造就對方。曼聯贏波後，32戰得66分，仍落後74分的曼城排次席。同日另一場英超，富咸作客臨尾完場被阿仙奴追和，踢成1：1。

【般費在1：0及3：1的入球中都舉足輕重】

This kind of details SofaScore/FotMob won't show it to you.



Bruno always behind every goal. pic.twitter.com/7iuhnXeuuy — BrunoXtra™ (@FernandesZone) April 18, 2021

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