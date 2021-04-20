【英超】利物浦賽和列斯聯　將帥球迷同一陣線　齊向歐超聯說不

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-20 08:40

猶如豪門「私League」的歐洲超級聯賽（European Super League）正式成立，為球壇投下巨大的震撼彈，創會成員之一的利物浦周一（19日）登場，作客與列斯聯打成1：1平手。 今仗的戰果似乎變得不再重要，事關球迷已用盡不同方式，向歐超聯說不。兩軍將帥亦有就歐超聯這火熱議題表達意見，紅軍主帥高普賽前稱喜愛歐聯這個具有競爭的賽事，直接反擊班主的做法。

英超周一深夜的獨腳戲，列斯聯主場迎戰利物浦，紅軍在上半場中段先開紀錄，阿歷山大阿諾特在對方門將梅斯利亞出迎前橫傳，沙迪奧文尼輕鬆送入空門，可惜利物浦未能勝局至完場。列斯聯的迪亞高洛蘭迪接應角球，力壓紅軍守衛頭槌建功，87分鐘追成1：1平手。利物浦和波收場，錯過收窄與前四的距離，以53分暫列第6位。

歐洲12間豪門球會合辦歐超聯，引起球壇極大反響，外界紛紛稱這個「豪門聯賽」成立，是破壞足球的一切。從來球迷的反應是都最直接的，一眾球迷齊集列斯聯主場艾蘭路球場（Elland Road）外，以不同的方式抗議利物浦成立歐超聯。

紅軍球迷們舉起不同的橫額，直言他們心愛的球隊因為金錢而死，同時葬送足球多年建立的歷史，在球場上空同時出現「向歐超聯說不」（#Saynotosuperleague）的橫額，清晰表達球迷的意願。

英超「BIG 6」與其他豪門自立門戶，其他14支球隊難免「嬲豬」，列斯聯眾將穿上一件T恤熱身，前方是歐聯徽章及「自己爭取」（Earn it），後方是「足球的為了球迷」（Football is for the fans），直接抽擊利物浦加入歐超聯的行為，主帥比爾沙亦指歐超聯的成立，令貧者愈貧，富者愈富。

根據英國傳媒的報道，透露列斯聯方面為了作客的利物浦準備了同款T恤，但紅軍眾將最終並沒有穿上。利物浦領隊高普賽前稱對球會的決定不知情，「當消息公布時我與球員才知道這決定，我也不能說太多，因為我並沒有參與決定的討論。我充分理解球迷們的憤怒，但不希望球迷攻擊旗下的球員，他們並沒有做錯。」

高普曾領利物浦奪歐聯錦標，他直言喜歡歐聯這個賽事，現時仍然以來季歐聯資格為目標，「我喜歡歐聯這賽事，就如韋斯咸有可能出戰來季歐聯一樣，歐聯的競爭性及變數令人着迷，如今我們依然以來季的歐聯席位作為我們的目標。」

利物浦副隊長占士米拿亦為歐超聯而發聲，直言不希望此事發生，「在我的立場而言，我不喜歡這（歐超聯）的決定及不希望發生，而我與外界的想法十分接近。」