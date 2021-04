【英超】利物浦賽和列斯聯　將帥球迷同一陣線　齊向歐超聯說不

撰文: 趙子晉 最後更新日期: 2021-04-20 08:40

猶如豪門「私League」的歐洲超級聯賽(European Super League)正式成立,為球壇投下巨大的震撼彈,創會成員之一的利物浦周一(19日)登場,作客與列斯聯打成1:1平手。 今仗的戰果似乎變得不再重要,事關球迷已用盡不同方式,向歐超聯說不。兩軍將帥亦有就歐超聯這火熱議題表達意見,紅軍主帥高普賽前稱喜愛歐聯這個具有競爭的賽事,直接反擊班主的做法。

英超周一深夜的獨腳戲,列斯聯主場迎戰利物浦,紅軍在上半場中段先開紀錄,阿歷山大阿諾特在對方門將梅斯利亞出迎前橫傳,沙迪奧文尼輕鬆送入空門,可惜利物浦未能勝局至完場。列斯聯的迪亞高洛蘭迪接應角球,力壓紅軍守衛頭槌建功,87分鐘追成1:1平手。利物浦和波收場,錯過收窄與前四的距離,以53分暫列第6位。

歐洲12間豪門球會合辦歐超聯,引起球壇極大反響,外界紛紛稱這個「豪門聯賽」成立,是破壞足球的一切。從來球迷的反應是都最直接的,一眾球迷齊集列斯聯主場艾蘭路球場(Elland Road)外,以不同的方式抗議利物浦成立歐超聯。

紅軍球迷們舉起不同的橫額,直言他們心愛的球隊因為金錢而死,同時葬送足球多年建立的歷史,在球場上空同時出現「向歐超聯說不」(#Saynotosuperleague)的橫額,清晰表達球迷的意願。

英超「BIG 6」與其他豪門自立門戶,其他14支球隊難免「嬲豬」,列斯聯眾將穿上一件T恤熱身,前方是歐聯徽章及「自己爭取」(Earn it),後方是「足球的為了球迷」(Football is for the fans),直接抽擊利物浦加入歐超聯的行為,主帥比爾沙亦指歐超聯的成立,令貧者愈貧,富者愈富。

根據英國傳媒的報道,透露列斯聯方面為了作客的利物浦準備了同款T恤,但紅軍眾將最終並沒有穿上。利物浦領隊高普賽前稱對球會的決定不知情,「當消息公布時我與球員才知道這決定,我也不能說太多,因為我並沒有參與決定的討論。我充分理解球迷們的憤怒,但不希望球迷攻擊旗下的球員,他們並沒有做錯。」

高普曾領利物浦奪歐聯錦標,他直言喜歡歐聯這個賽事,現時仍然以來季歐聯資格為目標,「我喜歡歐聯這賽事,就如韋斯咸有可能出戰來季歐聯一樣,歐聯的競爭性及變數令人着迷,如今我們依然以來季的歐聯席位作為我們的目標。」

利物浦副隊長占士米拿亦為歐超聯而發聲,直言不希望此事發生,「在我的立場而言,我不喜歡這(歐超聯)的決定及不希望發生,而我與外界的想法十分接近。」