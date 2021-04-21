歐洲超級聯賽｜施治對話球迷被罵叛徒　車路士主帥：示威令人分心

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-21 13:39

有份創立歐洲超級聯賽的英超球隊車路士，昨晚比賽前遇上球迷抗議，球員一度受困隊巴上。結果雖然球隊總監施治出面調停，「藍軍」卻明顯受事件分心，只能跟白禮頓互交白卷。

英超在香港時間昨晚深夜上演獨腳戲，由車路士主場鬥護級份子白禮頓，賽前「藍軍」尚未公布退出歐超聯的消息，過百名球迷手持標語及橫額，於史丹福橋球場外抗議歐超聯成立，甚至阻擋兩軍隊巴進入球場內，試圖令比賽無法如常舉行。

車路士球迷在主場外抗議歐超聯成立。（Getty Images）

球迷抗議歐超聯成立，標語設計千奇百趣：（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

施治對話有成果 勸言成真

眼見問題愈拖愈耐，車路士名將兼總監施治結果決定落車跟示威者對話。有人拍到這位一代門神走入人群之中，在警察及保安保護下，拉低口罩請求球迷「讓路」：「給有關人士一點時間，他們會解決事情。但球員是無辜的，讓他們入場吧。」

車路士總監施治跟球迷對話，希望對方讓球隊隊巴進入球場。（美聯社）

Petr cech asking Chelsea fans to let the Chelsea and Brighton busses into the stadium 😳pic.twitter.com/kxFkPp4bgC — Caleb . (@Caleb_Mufc) April 20, 2021

雖然球迷反應相當激烈，向施治喝倒采之餘，據外媒報導，有人更指罵他為「叛徒」。但這位「藍軍」名宿繼續講道理，「我知道大家的訴求，可是所有人都需要時間去處理這件事。」

球迷最終將隊巴「放行」，而就在施治離開後不久，他的勸言隨即成真。有外媒指，車路士班主阿巴莫域治因示威活動而察覺勢色不對，立即召開緊急會議並決定退出歐超聯。而媒體傳出英超BIG 6退出歐超聯後，原先在場外抗議集會，也演變成慶祝活動。

歐洲超級聯賽宣布「考慮重整計劃」 僅成立兩日英超Big 6退出

疑受示威影響 車路士悶和失分

車路士結果今場踢得患得患失，上半場有基斯甸普列錫跟夏維斯先後浪費機會，換邊後防線更連番犯錯，一度被白禮頓前鋒韋碧克勁射但中柱。補時階段白禮頓後衛賓韋特雖兩黃一紅被逐，不過雙方最終仍踢成0：0，各得1分。

【車路士戰和白禮頓比賽圖輯】：（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

車路士主帥杜慈（右）認為球迷示威為備戰帶來影響。（Getty Images）

車路士賽後與韋斯咸同分，以較佳得失球升上第四位。「藍軍」主帥杜慈卻直言球隊受球迷抗議而分心，「我們要爭前四，想專注備戰。我們沒有做錯，也控制不來，（示威）有點令人煩惱，也有點令人氣餒。」不過，他透露未有禁止球員討論事件，「我相信阻止他們討論也沒用，也沒必要扮作一切如常。」

【今屆歐聯4強球隊簡介】

【「歐超聯」12支創會成員球會】（按圖進入）