【意甲】C朗做人牆再成漏洞險變罪人　隊友挺身而出祖雲達斯保3分

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-22 13:47

排人牆用意當然是阻止對方的罰球，倘若人牆「穿窿」就另作別論。 周三（21日）深夜的意甲，力爭衛冕的祖雲達斯主場鬥帕爾馬，C朗在充當人牆時「漏窿」被射破，幸好隊友阿歷士辛度梅開二度及迪歷特奠定勝局，以3：1反勝全取3分。

意甲進入最後直路，祖雲達斯上輪不敵阿特蘭大，與十連霸美夢愈來愈遠，餘下賽事不容再失。「老婦人」今仗主場鬥帕爾馬，卻是先失守的一隊，帕爾馬的保格文（Gaston Brugman）罰球建功拔頭籌。

幸好阿歷士辛度（Alex Sandro）連下兩城，加上馬菲斯迪歷特下半場接應角球頭槌建功，奠定3：1勝局，祖雲達斯反勝全取3分，保持爭標希望。

迪歷特頂入奠勝頭槌，祖雲達斯反勝帕爾馬3：1。（路透社）

帕爾馬開紀錄的罰球，射得靚不在話下，原來亦要「歸功」於C朗拿度，事關人牆之一的C朗，當時4人人牆只得他沒有起跳，更縮頭以手擋住面部及伸出右腳，皮球剛好越過C朗的頭頂，直飛入網。

換個角度，皮球的高度與另外3人起跳的高度相若，如果C朗如常起跳的話，大有機會阻止皮球入網。

保格文罰球妙射，剛好越過C朗的頭入網。（Getty Images）

多角度睇C朗再成人牆漏洞：

Cristiano Ronaldo in the wall... 😅 pic.twitter.com/iezZpf9w1E — ESPN FC (@ESPNFC) April 21, 2021

C朗已非首次做人牆被射穿，早在歐聯16強次回合對波圖一仗，對手處理罰球起腳時，C朗竟然掩面、伸腳兼轉身，皮球正正穿過C朗而入網，令他備受外界狠批。

C朗的「穿窿」人牆再度「孭鑊」，主帥派路賽後坦言要另作安排，「十分遺憾同樣的事情再度發生，我們在未來會再考慮是否找他（C朗）作人牆。」

祖雲達斯主帥派路直言未來未必安排C朗做人牆。（路透社）

重溫：C朗對波圖人牆被射穿片段

【重溫C朗上仗由沮喪到擲球衣連環圖】（按圖放大）

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盧卡古失機斷送致勝良機 米蘭雙雄齊失分

同日出戰的國際米蘭，憑比列錫在上半場末段攻入追平一球，結果以1：1平手賽和史柏斯亞失分。暫列榜首的國米原有望全取3分，史柏斯亞在下半場中段後場一次誤傳，盧卡古單刀引球殺入禁區，這名比利時尖刀希望瀟灑地扣過門將，可惜被對手捉到路，最終未能把握大好機會。

國米尖刀盧卡古單刀失機，未能助球隊全取3分。（路透社）

另一邊廂的另一支米蘭球隊，AC米蘭在主場1：2不敵薩斯索羅，客軍後備入替的拉斯柏度尼（Giacomo Raspadori）建奇功，7分鐘內連建兩功，AC米蘭在主場以1：2被逆轉。

即使國米今輪失分，依然在榜首有10分的優勢，領先次席同樣失分的AC米蘭，而祖雲達斯則以65分暫列第3位，與國米相距11分，今季爭標形勢愈見渺茫。

AC米蘭主場遭薩斯索羅逆轉。（路透社）

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