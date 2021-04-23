足球熱話｜法國青年隊醜聞　阿仙奴中堅希望偷拍隊友被追究

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-04-23 18:32

手機很方便，可以錄音可以拍片，記錄突發事件，卻不要有事沒事都拿出鏡頭「隊住人」。一不小心，容易害人害己。 阿仙奴的法國小國腳威廉沙列巴（William SALIBA）一條數年前拍下的「極秘影片」，突然流出。他拍下法國青年隊隊友公然裸體「自娛」的片段，近月不慎流出，即遭法國足總調查，可能短暫禁止參加國家隊賽事。

20歲的沙列巴是法國青年隊常客，片段料在3年前左右拍攝。片中「揸機」的沙列巴身穿法國隊外套，低角度拍攝自己，繼而緩緩移向身外，即可見他身旁有3名男子，其中二人跟他同一裝束。最近他的一人一絲不掛，躺在梳化聚精會神，左手拿電話，右手自慰。那位「旁若無人」的隊友，過了幾秒別過頭來，才發現沙列巴正在「Roll 」機，影片隨即完結。

沙列巴現時效力尼斯。（ig@w.saliba4）

沙列巴作品逐格睇（按圖放大）

沙列巴操鏡，隊友很遲才發覺成為「主角」。（影片截圖）

法國傳媒《RMC體育》指，沙利巴當時正代表法國U18國家隊，影片在社交媒體Snapchat短暫發布，即被刪去。但顯然有人已存底，影片在今年初再次出現，廣為流傳。法國足總得悉後，認為影片「有損足總及足球形象」，近日展開紀律聆訊。沙利巴與該名「全裸演出」的隊友、白禮頓外借至法乙艾米恩斯的艾米利艾拉（Ulrick Eneme ELLA）同樣受罰。沙列巴禁止入選法國隊1個月，獲緩刑，艾拉則禁止入選3個月，其中1個月緩刑 。

沙列巴曾代表法國出戰世青盃。（Getty Images）

沙列巴於19年夏天轉投阿仙奴後，當時「兵工廠」由西班牙籍主帥艾馬利執教。就算換上阿迪達領軍，沙列巴仍一直被外借到法甲球會，今季正在尼斯上陣，從未為阿仙奴出戰一隊賽事。

阿仙奴斥資2700萬鎊收購沙列巴，至今未曾為一隊上陣。（Getty Images）

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