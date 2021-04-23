【港超聯】理文反勝南區中止連敗　陳曉明開腔談帥位壓力

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-23 23:05

班費逾千萬港元、季前被球迷寄予厚望為爭標份子的理文，近期經歷三連敗頹勢，球隊今日（23日）終憑射手洛迪古斯連入兩球，在聯賽以2：1氣走冠忠南區，無論主教練陳曉明，抑或球員都總算鬆一口氣。

賽前連續兩場反勝為敗的理文今場稍為變陣，今季16場賽事中有15場踢正選的外援中場沙普夫先坐後備，位置由談樂軒頂替；右閘亦重新起用曾錦濤。至於去戰終打破復賽後不勝走勢的南區，正選名單與上仗完全相同，南區賽前只落後理文3分，尚有機會爭奪前四席位。

理文主教練陳曉明因近期成績不佳備受壓力。（袁志浩攝）

余煒廉被狂噓 南區再憑反擊得手

兩軍對上一次碰頭由理文險勝，當時余煒廉曾跟南區隊長佐佐木周鬧出小風波，這名中堅今日全場被敵對球迷用噓聲「招呼」，但無損表現。開賽7分鐘理文靠右路罰球戰術製造威脅，李康廉輕力挑過人牆予基華尼頓，後者拗腰傳中被解圍不遠，伏兵禁區頂的亞哥斯達抽射「撻Q」，門前的余煒廉加一腳卻高出。

南區一向以快速反擊「搵食」，31分鐘理文中場亞哥斯達於中場被踢跌，惟球證未有吹罰；南區把握機會，由佐佐木周一記直線劏穿理文後防，快馬夏志明推入禁區後勁射遠柱破網成1：0。不過理文僅兩分鐘後即收復失地，基華尼頓左路斬中，無人看管的洛迪古斯輕鬆頂入，追至1：1平手。

港超聯：洛迪古斯上半場為理文追和成1：1。（袁志浩攝）

洛迪古斯入球逐格睇（按圖放大）：

洛迪古斯梅開二度 理文險勝保前四

換邊後，南區中場史提芬彭利拿跟理文門將袁皓俊相撞倒地，一度引來理文職員跟夏志明爭論，要由球證及雙方球員分隔。「黃黑軍團」踢到57分鐘搏得12碼，基華尼頓殺入禁區被積施利從後拉跌，極刑由洛迪古斯操刀，此子輕鬆射入個人梅開二度。領先後理文持續受壓，76分鐘，夏志明接應長傳力壓余煒廉半單刀笠射，被袁皓俊跳高僅僅撲出，「子彈」補中卻又遭封走，幾乎助南區追平。

理文見狀立即換入余沛康及黃炎堃等「死守」，尾段南區連番高空轟炸，幸得中堅列斯奧化解危機，結果力保2：1勝果完場，中止三連敗走勢，賽後以15分穩佔積分榜第四位。

「止血」暫緩壓力 陳曉明：命都短幾年

賽後理文主教練陳曉明跟球員逐一擊掌，更跟守將徐宏傑「深情擁抱」，他指球隊最後階段捱打，難免令大家擔心重蹈覆轍——「被反勝」，「大家都好驚，命都短幾年。有球員贏波後想喊，因為捱的過程很辛苦。」

陳曉明又稱，相信賽前無論球員及教練都感受到壓力，勝仗也令大家鬆一口氣，「就算上邊（管理層）沒給我壓力，我對自己也有要求。雖然球隊尾段是有點怯，但在受壓下總算有進步，球員很集中，隊型也緊密，令對手沒太多空間組織攻勢。」

港超聯：冠忠南區對理文，理文憑一記十二碼制勝。（袁志浩攝）

對於沙普夫先出坐冷板，陳曉明解釋指球員比賽太頻繁，心理上或感疲累，因此球隊希望帶來轉變。他認為臨危受命的談樂軒能幫助球隊，「需要更多這些為團隊付出的例子」。

不過今季只曾上陣4次的談樂軒就表示，自己跟最佳狀態仍有一段距離，對今場表現並不滿意。但希望球隊繼續團結起來，「就算之前發生了什麼，回頭再看也沒有用，倒不如想想如何改善，做好下一場。今日的勝利正是全隊努力的成果。」