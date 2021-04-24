歐國盃｜傑斯打女友案尚有一事主　另涉長期暴力威嚇可被判監

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-04-24 10:46

曼聯傳奇翼鋒、威爾斯代表隊領隊傑斯去年11月疑在家中對女友動粗，被捕及受查。 他在今晨被落案控告襲擊相關的控罪，事主卻有兩名女性。 成為被告，他隨即宣布今夏不會領軍出戰歐洲國家盃。

檢控部門發言人稱47歲的傑斯，將於英國時間下周三（28日）出庭應訊，他現時被控對一名三十多歲女子「襲擊致身體傷害」罪，及對一名廿多歲女子「普通襲擊」。案情指兩罪同於去年11月1日，在傑斯於曼徹斯特沃斯利（Worsley）的家中發生，事件中較年長的事主須即場治理。此外，傑斯亦被控2017年12月至2020年11月「威壓或控制」（coercive or controlling），該罪關乎親密關係當中，有人受到威壓或控制而擔心遭受暴力對待，罪行最高刑罰為監禁5年。

曼聯名將傑斯被捕 疑因在家對另一半動粗

傑斯被控襲擊兩名女子，隨即宣布今夏不會帶領威爾斯代表隊出戰歐洲國家盃。（資料圖片／Getty Images）

傑斯發表聲明稱知悉被控及案件的嚴重程度，強調尊重程序，但不會認罪，「我期望為自己澄清」。傑斯在事發之後向威爾斯代表隊請假，職務交由副領隊羅拔比治（Robert Page）代行。如今鬧上法庭，傑斯「周身唔得閒」，比治將會領軍。

根據報道，傑斯與三十多歲的前女友凱特（Kate Greville），在事發當晚有所爭執，最終報警。警方以「滋擾」案件處理，凱特當時有微傷。

【傑斯與女友Kate Greville】（按圖進入）

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傑斯為曼聯傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）創下紅魔王朝的核心成員，球員生涯只曾效力曼聯一隊，曾奪得多項錦標，包括13次英超冠軍、2次歐聯冠軍和4次足總盃冠軍等。

他於2014年正式掛靴，轉當教練，2018年初出任威爾斯代表隊領隊至今。球場以外，他的負面新聞不少，最觸目一次是搭上弟婦搞婚外情多年，連月成為追訪對象並導致兄弟決裂，甚至被封為足球界渣男之一。

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