英超｜阿仙奴門將示範把關大忌　歐超聯流產後球迷續反撲管理層

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-04-24 13:50

英超33輪早場，阿仙奴因周中作客歐霸盃準決賽，提早在主場出擊。不過，「兵工廠」與愛華頓對攻，因門將賓特尼奴「派大膠」擺烏龍，憾負0：1。 場內有德國國腳示範門將反面教材，固然精彩，場外一樣「有聲有色」，大批球迷在賽前拉橫額燒煙霧，抗議球隊早前加入歐超聯，更要求班主高安基家族下台。球迷反撲歐超聯「12班主」的行動持續。

英超排第9的兵工廠，本港時間周五凌晨（30日）的歐霸準決賽首回合，作客西甲維拉利爾，遂在早場迎戰排第8的愛華頓。上半場最具威脅鏡頭，當數客軍中場基菲爾施古臣（Gylfi SIGURDSSON）左路30碼左右主射罰球，彈楣出界。兵工廠在下半場搶回主導，本有先拔頭籌機會，丹尼施巴路斯（Dani CEBALLOS）被回防李察利臣（RICHARLISON）踢跌，獲判12碼。可是，VAR指阿仙奴組織攻勢時，尼高拉斯比比（Nicolas PEPE）越位，攻勢早已無效。

又越咗幾多cm？（影片截圖）

戰至76分鐘，兵工廠門將尼奴（Bernd LENO）送大禮，應付李察利臣右路無甚威脅的傳中，欲雙手接起來球，卻判斷錯誤。皮球彈中右腳內側後變成「屙蛋」擺烏龍。阿仙奴因而落敗，賽後繼續累積46分，餘下5仗之際落後第4位車路士9分。而愛華頓尚餘6仗，以52分排第8。

尼奴是德國三號門將。（Getty Images）

尼奴擺烏龍逐格睇（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

今仗賽前，約3000名兵工廠球迷聚集在酋長球場外示威，抗議球隊加入12支豪門組成的歐洲超級聯賽。縱然班主家族成員兼董事祖殊高安基（Josh Kroenke）早前公開道歉，難熄球迷怒火，要求高安基家族下台，高呼「還我球會」、「球迷擁有球隊」等口號。

歐洲超級聯賽解構 大球會與足球監管機構開戰因由｜01球評

歐洲超級聯賽流產是民意勝利 紅軍隊長軒達臣成幕後功臣︱01球評

放煙霧不是慶祝，是火滾。（Getty Images）

「歐超聯革命」在英超「Big 6」相繼退出後告終，歷時不過48小時，後續引發球迷反撲，向管理層說不。日前車路士對白禮頓，大批球迷塞爆史丹福橋球場。熱刺球迷信託（Tottenham Hotspur Supporters’ Trust）更發出公開信，要求立即撤換現任行政會成員。

熱刺球迷信託的公開信，措辭強硬。（網頁截圖）

【球迷全力反對歐超聯】（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

信託的公開信指行政會的行為令球會蒙羞，感到羞恥。成員之間經視像會議投票，九成人贊成現任行政會立即辭職，班主與球迷信託商討成立新的行政會，有份參與關鍵決策，並須向球迷負責。公開信又透露熱刺宣布退出歐超聯後24小時，行政會曾非正式邀請對話。信託拒絕，反建議行政會以書面方式闡明立場。行政會以諮詢法律意見後認為，現階段不適宜「白紙黑字」交待，拒絕要求。

【英超六球會退出歐超聯聲明比較】（按圖放大）

【「歐超聯」12支創會成員球會，6英超球會已退出】（按圖進入）

+ 6 + 6 + 6

歐超聯流產相關報道：

利物浦班主向高普和球迷道歉 比較英超六球會聲明

施治對話球迷被罵叛徒 車路士主帥：示威令人分心

14支英超球隊急商討對策 沒有BIG 6聯賽變咩樣？

英超第33輪直播賽程（按圖放大）：