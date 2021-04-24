港超聯│飛馬東方巴西裔球員爆衝突　郭嘉諾：唔想有球隊贏就囂張

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-24 19:11

天水圍飛馬今季表現驚喜，今日（24日）主場挑戰班霸東方龍獅，卻被對方主力費蘭度憑一己之力絕殺，以0：1敗陣。 兩軍巴西裔球員完場後爆口角，要由飛馬主教練郭嘉諾出面調停，但他強調飛馬並非挑釁的一方。

賽前三連勝的飛馬於積分榜力追東方，縱有2106名主場球迷打氣，胡晉銘及劉學銘卻受外借條款限制缺陣，加上近期表現甚佳的黎格爾停賽，唯有起用羅振庭跟羅曉聰兩名閘位華將客串中場。

令人意外的是受傷兵困擾的東方擺出穩守陣式，梁振邦、梁冠聰、基頓及馮慶燁組成4人防線，中場也派出守將迪高跟杜度，前線以費蘭度及辛祖出任兩翼，並以僅得1.75米的利馬踢箭頭。

費蘭度補時階段憑個人能力建功，助東方驚險勇挫飛馬。（袁志浩攝）

費蘭度「個人表演」絕殺

飛馬沿用逼搶戰術，早段雖連番於中場偷得控球權，但受制於東方準繩的攔截，反擊往往「斷纜」。相反東方站穩陣腳後慢慢組織攻勢，但無論林恩許的中路試射，或利馬入楔跳頂都未能考驗梁興傑。

直至23分鐘，利馬左路開出角球至遠柱，走空的林恩許第一時間窩利抽射，惟省中守衛後越楣而出。

元朗大球場今日有2106名球迷入場觀戰，創下飛馬今季主場新高。（袁志浩攝）

主隊「超級外援」達施華上半場未算活躍，另一翼鋒孫銘謙則不時製造機會，這個小將37分鐘右路爆落底線傳中，後至的方栢倫在兩名守衛夾擊下頭槌僅僅頂斜。換邊後飛馬加強切入中路突破，70分鐘羅振庭禁區頂「冷箭」直飛近柱，卻遭反應甚快的葉鴻輝飛身撲走；兩分鐘後，基斯近門接應角球走空迎頂，卻又過不了葉鴻輝十指關。

正當以為兩軍握手言和，東方翼鋒費蘭度於補時階段上演「個人騷」。這名前香港足球先生在禁區頂「打橫」盤球由右帶到左，分別避開羅振庭及孫銘謙攔截，終在左路起左腳射遠柱破網，助東方以1：0絕殺飛馬，賽後繼續排第二位、追至跟榜首傑志只差3分。

孫銘謙上半場一度在禁區內倒地，但球證未有表示。（袁志浩攝）

飛馬東方賽後爆衝突

完場後兩隊走回場邊之際，數名飛馬巴西裔球員包括法比奧、山度士及達施華突然走向東方後備席，不停指罵，要由飛馬主教練郭嘉諾及現場職員調停，隊長梁興傑更多次高呼「Go back」，勸籲隊友停手。

飛馬巴西裔球員賽後跟對方發生口角，最後要由兩隊職員勸止。（袁志浩攝）

▼飛馬東方巴西裔球員爆衝突（按圖）▼

郭嘉諾事後透露，飛馬並非先挑釁的一方：「對方也有不少巴西（裔）球員，他們後備席有人說了一句葡文，便引發了巴西（裔）球員之間的衝突。達施華平日不太會『發嬲』，但就連他也走去罵人。」他強調己隊「唔係唔輸得」，也難以理解為何對方獲勝後出現這種情況：「作為教練，不想看到有球隊贏波後就很囂張，我相信對方也不是這種心態，但始終今日有很多小朋友入場，（衝突）並不太好。」

郭嘉諾：1分跟0分沒分別

這名少帥又指今場「和波都當輸」：「1分跟0分沒有分別，0：0的話東方會是慶祝的一隊，因他們會領先我們3分，所以只能搏。」飛馬次循環最後兩場對手分別是流浪及愉園，郭嘉諾指目標是全取6分，但他認為第二跟第三名沒太大差別，「今日球隊踢得不錯，只欠入球，第一季（組軍）就算最終沒有第三，也算成功」。

郭嘉諾強調飛馬並非挑釁的一方，對東方球員贏波後出言惹來衝突表示難以理解。（袁志浩攝）

東方在傷兵滿營的困境下險勝，總監李志堅指球員並非出任「最熟悉位置」，踢得辛苦之餘亦已盡力，幸連續兩場在尾段取得入球獲勝，「當然希望早點佔上風，但正面點看，大家沒有放棄，『咬住度氣』。現在攞到分（爭標）有價講，（跟傑志）之後（那個循環）再打過。」

入球功臣費蘭度就直言自己不在最佳狀態：「贏波不是因為我入波，而是全隊功勞。我只是把球放入網的幸運兒。」