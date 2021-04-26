西甲｜巴塞反勝黃潛奪爭標主導權　美斯食完「鞋底餅」仲要被鬧？

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-26 11:37

腳法好，難免成為對手的眾矢之的。當代球王美斯場上被凶狠攔截，已是司空見慣。巴塞隆拿在周日（25日）西甲面對維拉利爾，美斯正選領軍，下半場被對手一記「收山腳」攔截，「黃色潛艇」立即打少一人，結果巴塞憑基沙文梅開二度，以2：1反勝對手。

巴塞隆拿今輪聯賽作客維拉利爾，「黃色潛艇」上半場中段由卓禾斯（Samuel Chukwueze）先開紀錄，巴塞立即還以顏色，基沙文突破越位陷阱瀟灑地挑射笠死門將追平。及後維拉利爾防線送大禮，基沙文一個唔該近門射成2：1，7分鐘內梅開二度，巴塞憑基沙文兩個入球反勝維拉利爾，全取3分。

西甲進入最後直路，爭標形勢非常激烈，馬德里雙雄今輪先後失分，西維爾則擊敗格蘭納達，西甲前四球隊僅相距3分。巴塞現時以32戰71分暫列第3位，落後榜首的馬體會兩分，跟次席的皇馬同分，但較3支爭標勁敵踢少一場，取得爭標主導權。

基沙文上半場7分鐘梅開二度，與美斯擊掌慶祝。（路透社）

西甲爭標大亂鬥形勢：

美斯遇收山腳 結果竟然是……？

縱然巴塞隊長美斯今仗沒有進賬，但他在下半場硬食一腳成為焦點。美斯與維拉利爾的捷古路斯（Manu Trigueros）一次「五五波」爭持，捷古路斯飛鏟先踢中皮球，同時連消帶打鞋底踩中美斯的腳脛，美斯隨即倒地，狀甚痛苦。

因為這記「收山腳」攔截，球證隨即向捷古路斯出示紅牌，維拉利爾最終十人應戰。正當電視機前的球迷恐怕美斯被鏟斷腳之際，美斯在軍醫治理後竟然無甚大礙，及後繼續作賽。

美斯硬食一記收山腳，幸無大礙。（路透社）

多角度美斯被收山腳攔截（按圖放大）：

美斯被侵犯，「黃潛」球員領紅被逐，主帥艾馬利出言維護麾下，質疑若果美斯作出相同的攔截應不會被逐，暗指球證偏幫美斯，「捷古路斯飛鏟時先踢中皮球，繼續順勢再踢中美斯，這是自然動作。我比較想問，一旦交換角色，美斯飛鏟踢中我們的球員，屆時球證會否同樣地向他出示紅牌？」

球證出示紅牌，維拉利爾眾將當然大感不滿。（路透社）

同場加映：【美斯粉絲見面會？】巴塞小將老將都把握機會與美斯合照留念（按圖放大）：