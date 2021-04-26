西甲｜球證壞錶補時「呃秤」　承認錯誤後球員再踢1分鐘

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-04-26 13:54

場笛一鳴，賽事完結，球員向球證一擁而上。並非球證誤判，而是「呃秤」！ 西甲西維爾凌晨主場對CF格蘭納達，球證「吹雞」完場，卻比預定時間早近1分鐘。犯錯令人困擾，「死不認錯／錯不在我」令人惱怒。球證發現自己手錶出錯，願意撥亂反正，無奈搞着街坊。

賽前排第4、有力爭奪西甲冠軍的西維爾，在上、下半場早段，分別藉拿傑迪錫（Ivan RAKITIC）射入12碼及奧甘波斯（Lucas OCAMPOS）建功。格蘭納達在法定時間完結時獲得12碼，由蘇爾達杜（Roberto SOLDADO）扳回一城，燃起扳平希望。球證迪貝高斯（Ricardo de Burgos）在補時3分鐘鳴笛完場，電視直播的大鐘卻顯示「+4」，較原定補時提早1分鐘完場。

格蘭納達閉門作賽 有裸男突襲球場

留意左上角時鐘，明明未夠鐘。（影片截圖）

格蘭納達球員立即上前理論，質問為何提早「收工」，迪貝高斯向球員指已經「夠鐘」，堅持沒錯。不過，迪貝高斯接着收到指示，終於發現手錶有問題，引致提早完場。為了撥亂反正，他決定重開比賽，完成餘下1分鐘賽事。

格蘭納達趣事多 仲有位「耐力祼男」

球證不斷指向手錶，表明「完咗喇」。（Getty Images）

此時，雙方球員不少已返回更衣室，有些球員已脫下球衣、球鞋與護脛。他們啼笑皆非，無奈重新穿襪穿鞋，再次比賽。「遲來的1分鐘」結果無事發生，和平散去。

西維爾中場費蘭度法蘭斯高，已經脫下球衣。對於又要上陣，他只好「擰擰頭」無奈苦笑。（影片截圖）

馬高斯阿古拿已經解甲，結果又要重新穿起球靴與護脛。（影片截圖）

雙方將帥賽後難掩不滿，西維爾後衛祖利斯古迪（Jules KOUNDE）在社交媒體揶揄「你想的話，我們甚至要重賽」，奧甘波斯坦言「從未遇過這種狀况。我們大多已經脫下裝備」。格蘭納達主帥馬天尼斯強忍不滿，說「人人都會犯錯，他（球證）嘗補救」，仍不忘補充：「儘管傷害了我們。因為有機會扳平，發生事件後形勢已不一樣。」

西維爾賽後以70分排第4，餘下5仗之際落後榜首馬體會3分。

西維爾加入爭標大混戰 前四有排鬥

以公正球重開，但一切已不一樣。（影片截圖）

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