【MLB】大谷翔平投球打擊大爆發　自己失分自己追3年來首奪勝投

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-04-27 16:21

日本棒球「二刀流」球手大谷翔平，接受「Tommy John」手術後一度完全停止投球。來到新球季，終於有復活跡象。 「Ohtani-san」在今晨為職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使擔任先發投手，對德州遊騎兵，開局失分未驚過。他靠着出色的打擊表現，收復失地，最後奪得久違的勝投，更創下一項百年未見的奇景。

經歷長時間康復，大谷翔平今季重新開始投、打並行的球手生涯。今早作客遊騎兵，本季第3度先發上陣，第1局高開低收。他為先攻的天使跑回本壘，取得1分。輪到他在1局下投球，出現1死、一，二壘之際，飄向外角的切球被尼特路維（Nate Lowe）擊出全壘打 3分砲。接着面對3名遊騎兵擊球手，分別出現四壞球、安打及暴投，形成滿壘，結果被遊騎兵憑犧打再取1分，反超前4:1。

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大谷翔平克服首局不穩定，愈投愈熱。（美聯社）

自己失分自己追。2局上2死、一，二壘，大谷擊出快速滾地球，直飛右外野圍牆，送兩名隊友回本壘。接着查奧特（Mike Trout）亦擊出安打，送大谷回本壘，追和比數。

自己失分自己追，挽救自己的敗投。（美聯社）

大谷在2局下投球漸見好轉，投7球解決3名擊球手，往後3局更多番把對手三振出局，未再失分。大谷在投完第5局後離開投手丘，其時天使已再度領先7：1。他全日投75球取得9「K」（三振），打擊方面在6局上再來一支安打便退場，而天使最終贏9：4。

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大谷取得久違的勝投，雙方領隊大讚其表現。（路透社）

大谷形容第2局救回自己，「那兩球都得分，對我很重要，球隊追和後感覺重新開始！」天使總教練祖麥頓（Joe Maddon）賽後形容大谷表現完美：「如果你看他今晚表現都不為所動，沒有棒球賽事可以打動你。」遊騎兵教練活華特亦坦言大谷第1局之後迅速回穩：「那時他很脆弱，但見他站穩陣，表現令人讚歎……你很難看見這種棒球。」

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二刀流全面開動。（路透社）

這場勝利對大谷彌足珍貴，他相隔3季再獲勝投，上一次已是2018年5月，而且達成另一珍貴紀錄。他在賽前以7支全壘打與多名球手並列榜首，名義上的「Home Run」榜首擔任先發投手，上一人已是1921年6月13日，正是譽為MLB史上最偉大球手之一Babe Ruth。大谷在2018年10月接受俗稱「Tommy John」手術的手肘尺骨附屬韌帶重建手術，停止投球超過1季，至去年7月底才重上投手丘。

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