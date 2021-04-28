【歐國盃】每隊大軍名額勢增至26人　眾英格蘭邊緣人搶奪難得機會

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-28 13:15

以往每支歐國盃決賽周參賽隊伍只准挑選23名球員，但在疫情之下，球員大軍名額將會加至26日。英國傳媒報道，歐洲足協國家隊委員會已經通過了這項決定，有待執行委員會批准，相信都會順利通過。在增加名額之下，多位英格蘭邊緣人重燃入選希望，包括右閘阿歷山大阿諾特。

英國媒體《BBC》報道，歐洲足協國家隊委員會周一通過，歐國盃決賽周每隊大軍名額由23人加至26人，歐洲足協執行委員會將於本周內審議，相信不會被反對，很大機會批准。

支持這項建議的國家隊認為，在新冠肺炎疫情下，今個球季被壓縮，球員休息時間減少，希望透過增加大軍名額去減輕國腳的負擔。此外，若果有球員在歐國盃期間確診新冠肺炎，突然缺陣，教練都有更多球員選擇。

英媒稱英格蘭領隊修夫基反對增加大軍名額，但這項決定已通過歐洲足協國家隊委員會。（Getty Images）

英國《每日郵報》披露更多細節，報道指歐國盃大軍名單雖然擴大至26人，但每場比賽只限23人報名，換言之，每隊主帥需要在每場前剔除3名球員；至於門將名額則維持3人。意大利、荷蘭及比利時足總都支持擴大大軍名額，但英格蘭及德國足總就反對。《每日郵報》稱，英格蘭領隊修夫基認為23人已經非常足夠，他還憂慮球員太多，難於管理；如果太多球員未能上陣，其不滿情緒可能影響更衣室的穩定。

【可能獲益的英格蘭邊緣國腳（按圖放大）】

不過，大軍名額增加對一眾邊緣國腳則是好消息。以英格蘭為例，利物浦右閘阿歷山大阿諾特近期被修夫基打入冷宮，如今多了3個位，說不定有機會入選。曼聯的格連活特及多蒙特的祖迪比寧咸近期表現突出，在名額增加下，說不定修夫基會帶多幾名小將到大賽見識一番。此外，維拉前鋒奧尼屈堅斯、修咸頓前鋒丹尼艾格斯等中游球隊的邊緣國腳，亦可能獲得入選機會。

今屆歐國盃將於6月11日舉行，各支參賽球隊最遲要在6月1日遞交球員名單。