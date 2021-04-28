【英超】超級電腦預測前四排名　利物浦與車路士命運勢逆轉

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-28 15:43

英格蘭超級足球聯賽（英超）進入最後直路，曼城重奪冠軍王座已無懸念，護級形勢亦相當明朗，餘下5輪賽事焦點落在爭奪出線歐聯的前四席位之上。 曼聯的第二位相當穩固，李斯特城、車路士、韋斯咸、利物浦、熱刺和愛華頓6支球隊，哪兩支可以搶得歐聯入場券？科學家用超級電腦預測出來的答案，令人意想不到。

李斯特城目前得62分排第三，車路士落後5分、以58分排第四，韋斯咸55分排第五，利物浦54分排第六，熱刺53分排第七，愛華頓52分排第八兼少踢一場。第三位的李斯特城與第八位的愛華頓之間有10分差距，看似不少，卻由於6隊不乏互相對碰，前四形勢七國咁亂。

邊兩支英超球隊可以搶得歐聯席位？（原圖：Getty Images）

【英超聯賽榜前8位排名】（截至4月28日）

+ 2 + 2 + 2

苦無頭緒之下，足球資訊網站Football Web Pages以超級電腦預測英超前四混戰，結果出人意表。

【超級電腦預測今季英超最終排名】（按圖細看）

+ 14 + 14 + 14

車路士跌出前四 利物浦創奇蹟？

根據超級電腦預測，頭三位球隊曼城、曼聯和李斯特城可順利帶到終點，第四位的車路士不止跌出前四，甚至被認為最後5輪只得6分，以64分排第七位，僅僅取得歐霸席位。

相反，目前僅以54分排第六的利物浦，被超級電腦看好可以在餘下5場比賽搶得12分，以得失球差力壓同分的韋斯咸，後上殺入前四，爭得歐聯最後一席。

英超「爭四混戰」形勢。（01美術做圖）

分析：超級電腦為何看淡藍軍？

車路士之所以被看淡，皆因他們最後5輪的對手分別為：富咸、曼城、阿仙奴、李斯特城和維拉，除富咸之外，說得上是硬仗連場。反觀利物浦、熱刺和韋斯咸只有一場半場較難踢，搶分機會較大。

此外，車路士目前已殺入歐聯四強，足總盃已殺入決賽，力爭盃賽雙冠之下，難免分心，不利在英超衝刺搶分。

英超名人堂押後一年終面世 兩大神鋒率先入選 23名宿爭最後6席

【英超第34輪賽程】（按圖細看）

【英超流行經典50人．前鋒篇】（按圖放大）