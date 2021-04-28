東京奧運加重醫療負擔　傳海外選手入境不需強制隔離

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-04-28 17:18

東京奧運組委會委託日本看護協會確保派出500名護士作大會醫護，引來各縣前線醫護人員抗議，在社交媒體以標籤「#護士的奧運調配令人困擾」（#看護師の五輪派遣は困ります）發聲，坦言希望能終止奧運，疫情嚴峻下不願浪費人手在協助奧運醫療服務上。

日本全國新增感染人數持續上升，重症患者也迅速增加，死亡人數轉增。據日媒透露，新的東奧防疫手冊把海外運動員出發前檢測有效時間從原来的72小時延長到96小時，期間進行兩次檢測。政府和奧組委等基本決定選手入境後也原則上每天實施檢測，以行動範圍限制在奧運村、比賽場館、訓練場館等為條件，允許在入境後14天不需強制隔離，可以進行訓練和比賽，恐會有防疫漏洞。

由於疫情擴大和出現變異毒株，日本政府計劃要求從海外來日的選手及相關人士在各自出境前96小時內進行兩次新冠檢測。（資料圖片）

醫護界不滿人手分配協助東奧

據日媒《Sports報知》報道，奧組委突如其來的大會醫療委託，引起前線護士和醫護界不滿，直言會方無視現在的醫療現場狀況嚴峻。「原本醫生、護士的人手已經不足，加上新冠肺炎令病床需求緊張，經營上已現赤字，這個情況下仍要抽起500名看護，實在不理解。」一名關西護士對於要把人手調配到奧運會場和選手村工作，大感不解。亦有受訪護士表示500人手可能已是一個地區的醫護數量，「沒有餘力去應付奧運工作」。

得悉東奧組委加重醫療負擔的決定後，醫護界在Twitter發起抗議，在今日2時開始以標籤「#護士的奧運調配令人困擾」發圖文。

各地醫護今日（28日）在Twitter發聲抗議，由愛知縣醫護發起以標籤 #護士的奧運調配令人困擾（#看護師の五輪派遣は困ります）集體發文，北海道、大阪府職勞等組織紛紛加入，有護士更寫上醫護不是犧牲的棋子。

愛知縣一名護士舉牌抗議，指護士盡心盡力守護在患者身旁，不是政府強行舉辦東奧的棋子。（Twitter截圖）

日本自疫情爆發以來一直未有緩和跡象，醫護界一直表達增員必要，政府此刻卻調配人手協助東奧。（Twitter截圖）

據悉，日本醫護對東京奧運持反對意見佔大半數，另一方面，日本國內開始接種疫苗，醫療人員指對於3個月後海外選手入境仍未有充足準備，同時亦擔心期間會帶來更多變種病毒，東奧後國內感染者會增加。

北海道護士加入抗議，指護士連定期PCR檢測也沒有，談何東京奧運。（Twitter截圖）

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【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）