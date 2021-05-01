【青山腹地行山遊記】登疊石頂走花朗古道　路線模糊艱巨新手不宜

撰文： 小牛牛 最後更新日期： 2021-05-01 08:41

首先到屯門站乘坐K52巴士，到達紹榮鋼鐡下車，往後方向至紅綠燈，再過對面馬路，直行靠右，再入小冷水路，沿馬路一直上斜，靠左一直上。靠左已經風景開揚，可遠望南中國海、沙洲、上沙洲，還可以看見赤鱲角機場。 （行山日期：2021年4月2日）

路線：龍門路 > 小冷水路 > 長頸鹿石 > 疊石 > 疊石頂 > 花朗古道 > 龍鼓灘 路程：約7公里 需時：約3小時

同場加映！牛年行「牛」山，香港有「牛」字的山峰：（按圖放大）

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上了一段斜路後，留意靠右邊有小徑（有絲帶記），開始入林。進入了叢林不久後，發現由草地開始變成沙路，開始變得跣腳，沙路上有前人留下的繩索可以用來借力而上（編按：請勿完全依賴來歷不明的繩索）。

風景開始變得開揚，可以欣賞青山腹地山勢，連綿起伏氣勢磅礡，可是早前經過山火摧殘，有很大面積山林盡變成灰燼。一直往上走，地况變得更加乾涸，幾乎全部地上都是浮沙碎石，就像在戈壁沙漠一樣，每步路都好像鍛鍊平衡力，體力也特別消耗快。不過走了一小段後，開始適應下來，就變得沒有那麼吃力了。

▼按圖看清沿途風光和青山腹地山勢

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不久找到第一個石景，外型相似一頭小狗，十分有趣，立即跑上去打打卡先。接下走到了一個小峽谷，由於兩旁較狹窄，會令人因而卻步，在旁有金屬扶手欄杆，套上金屬鎖鏈，可以讓人攙扶而上，排除了心魔。

從山徑緩緩而上，在高處更加可以觀看整個青山腹地面貌。找到另一個石景，看似就像兩個巨浪一樣，灣灣的，原來這個就是長頸鹿石（真心要加點像想力），還可以在兩石中間打卡「呃like」！

繼續沿山脊走，找到了今次我的目標──疊石，又名老鼠石，外形十分巨大，由兩塊疊砌而成，十分别緻，打卡後稍作休息繼續上路。到了疊石頂（高268米），開始沿山脊下山。

▼按圖看清沿途風光和石景

經過大冷水，到達花朗古道，原本打算轉右尋找下一目標──方包石，可是當天天氣十分炎熱，缺乏樹蔭，避免太太中暑，唯有左轉向龍鼓灘方向回程。

進入花朗古道後，路况變回泥路山徑，較之前易行，腳步開始輕快了，所以同時又錯過了海豹石，有少許遺憾。到了最後穿過小村莊，發現農民種植的大樹菠蘿已經成熟了，從樹上跌下來。山友哥們都不要順手牽羊喔！很快便到達龍鼓灘完成開心旅程。

▼按圖看清花朗古道及沿途風光景物

注意事項： - 沿途沒有樹蔭，要做好防曬準備 - 沒有補給，要帶備足夠糧水 - 路程較為偏僻，電話接收訊號薄弱，出發前要作好準備 - 路線比較模糊，建議有經驗行山人士帶路 - 切勿在郊野吸煙和生火 - 路途大部分都是浮沙碎石，建議帶備行山杖 - 部分路段較為艱巨，新手不宜 - 愛護環境，自己垃圾自己帶走

路線資料：

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【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】