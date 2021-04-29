【歐聯熱話】馬些路成被選中細路　履行公民責任或缺陣次回合

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-29 18:11

履行公民責任，你我有責，好似被召擔任陪審員，就算返工請假也要出席。 根據西班牙媒體報道，皇家馬德里鐵衛馬些路成為「被選中的細路」，需要在馬德里擔任投票站工作人員，故此可能缺席下周中的歐聯4強次回合。

西甲勁旅皇家馬德里早前在歐聯4強首回合，主場與車路士賽和1：1，隊長馬些路戰畢全場，這名32歲的巴西鐵衛下仗或許未能隨隊赴倫敦，並非有傷在身，而竟然與投票有關。

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馬些路戰至下半場中後段被調離場。（Getty Images）

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馬德里市議會將於下周二（5月4日）舉行選舉，馬些路不是參選，而是被隨機選中成為票站的工作人員，所以將可能缺陣作客車路士的次回合賽事。根據西班牙報章《世界報》消息，皇馬方面已向當地選舉事務署上訴，希望當局網開一面，豁免馬些路的公務。

馬些路在2011年成為西班牙公民，故此他有義務履行公民責任。做票站工作人員不是義工，他將獲得65元歐元（即約611元港幣）的酬勞，對比起馬些路的周薪，票站工作人員的薪金十分「吸引」。

費蘭特文迪因傷缺陣，是陣中多名傷兵之一。（資料圖片／Getty Images）

皇馬左閘費蘭特文迪（Ferland Mendy）有傷在身未能披甲，所以首回合對車路士時由馬些路取代其位置。若果馬些路因為要做票站工作人員而被迫留在馬德里的話，無疑是「無啦啦，多撻瘌」，事關未知文迪能否趕及復出，對主帥施丹的排陣有一定的影響。

馬些路隨時缺陣，費蘭特文迪未知能否趕及復出，皇馬主帥施丹次回合有排頭痕。（路透社）

足球員成為「被選中的細路」，需要到票站幫手，原來馬些路並非首例，利雲特門將費南迪斯（Aitor Fernandez）在2019年曾被選為票站的後補工作人員；畢爾包前鋒伊拿基威廉斯（Inaki Williams）在2015年亦曾被召，幸好當年他成功豁免職務，如常在聯賽中上陣。

伊拿基威廉斯早年亦是投票日的「受害者」。（資料圖片／Getty Images）

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