【東京奧運】孫楊如獲保送靜待重審　泳隊選拔前出通告開綠燈

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-04-30 14:03

中國泳隊主力孫楊違反突擊藥檢的案件正待重審，8年禁賽令暫時擱置。傳聞他在今天於青島舉行的全國冠軍賽復出，結果未有出場。 全國賽為東奧選拔賽，孫楊不出場不代表放棄東奧，事關他「一早」取得入場券，可以專心「備戰」5月中禁藥案重審。

全國賽於今天至5月8日舉行，中國隊多名主力泳手如汪順、葉詩文、傅園慧等都有出場。專門報道游泳新聞的外媒《SWIM SWAM》日前引述消息指，孫楊都會復出。但其所屬的浙江隊，省體育局在微博發文，孫楊榜上無名。

外媒早前傳聞孫楊復出

（新華社）

選拔賽不出場，因為「唔使游都得」。國家體育總局游泳中心在開賽前一天發出東奧選拔公布，列出多項選拔條件，其中關於單項入選資格，已為孫楊開綠燈。泳隊今屆在各單項選拔2人，最優先條件是在2019年光州世界賽奪冠，即直接獲得入場券。孫楊在該次賽事200、400自由泳皆奪得冠軍，等同兩年前已奪得東奧入場券。不過，該屆世界賽100米背泳冠軍，與孫楊同屬浙江隊的徐嘉余，今回亦有出場。

孫楊在光州世界賽奪得兩金，同時引發口水戰。（Getty Images）

翻查2016年里約奧運前，中國泳隊選拔的新聞，孫楊當時因傷沒有參賽，最終仍出現在大軍名單。游泳中心昨天公布的選拔標準，跟4年前無大變。基本條件上包括「堅持國家利益至上」。有關禁藥方面，條文規定「遵守國際、國內的反興奮劑相關法規規定和工作要求」。至於涉及違規事件，「總局統一規定為準決定是否可參加選拔」。

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簡而言之，總局說了算。既然如此，孫楊可以專心致志，準備5月24日至28日的視像審訊。孫楊於去年被裁定拒絕接受世界反禁藥組織（WADA）委託的突擊藥檢，停賽8年。孫楊一方後來上訴指，負責案件的仲裁主席曾發表仇視中國言論，獲瑞士聯邦最高法院判上訴得直，發重審。

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