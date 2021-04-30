【空手道．里斯本站】劉慕裳勇闖金牌戰　周日鬥日本「悲願冠軍」

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-30 21:32

香港空手道代表隊派出7名運動員，參加周五（4月30日）至周日（5月2日）於葡萄牙里斯本舉行的空手道超級聯賽，為爭取奧運積分作最後衝刺。 作為東京奧運獎牌希望的劉慕裳，首日率先在女子個人形（Kata）打入決賽，周日將與日本的大野Hikaru爭奪金牌。

今站超聯已是運動員爭取奧運積分的最後希望，終可出外比賽的港隊亦派出7名運動員參賽。早前已憑排名奪得奧運入場券的劉慕裳（Grace），雖然無需再為積分煩惱，但仍把握14個月以來首場國際賽備戰。

Grace上一次參加國際賽已要數到14個月前的2020年的2月28日，於超聯薩爾斯堡站奪得季軍，但其後受疫情影響一直未有比賽，直到今站超聯。

劉慕裳是香港在東京奧運的獎牌希望。（資料圖片）

今站賽事劉慕裳表現突出，她先於小組賽獲得25.54分首名出線，複賽再以25.14分晉級，到半決賽打出25.66分，以0.06分之差力壓美國代表國米櫻，成功打入周日舉行的金牌戰，對手將是近一年相當勇銳的日本選手大野Hikaru。

大野由小組賽開始已連獲高分，先以25.6分晉級，複賽更打出26.34分，到半決賽再獲26.28分，拋離同組次名接近1.4分之多。

大野Hikaru雖然失落奧運的日本代表資格，但她放眼年底的世界錦標賽。（Getty Images）

「悲願冠軍」大野Hikaru 苦戰多年終擊破高牆

現年28歲的大野Hikaru，因排名未及日本隊隊友清水希容而失落個人形奧運資格，但她近一年有重大突破，尤其去年底於全日本錦標賽擊敗7連冠的清水希容，奪得「悲願的首冠（意即「渴望以久的冠軍」）」。當時她對於終於突破清水這道「高牆」相當感觸，更因而落淚。雖然未能出戰奧運個人賽，但她表示會以今年11月的世界錦標賽獎牌為目標。

至於作為上屆世界錦標賽季軍的劉慕裳，在空手道超聯的最佳成績則是2015年德國哥堡站的冠軍，周日若能擊敗大野Hikaru，將可追平個人最佳成績。

同日出戰的尚有去年3月曾患新冠肺炎的李振豪，於正賽首圈1：7敗予瑞士選手Luca Spitz，未能晉級。鄭子文、何佳恩、李嘉維、曾綺婷和黃卓莉稍後將分別出戰。未能獲得奧運資格的港隊運動員，6月仍可出戰在巴黎舉行的奧運世界資格賽，把握最後機會登上奧運尾班車。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）