【西甲】美斯破入球紀錄球靴回饋巴塞社區　拍賣籌款高出估價一倍

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-05-01 11:00

阿根廷球王美斯叱吒球壇多年，穿過的衫褲鞋襪，污漬斑斑也貼金。近日有拍賣行賣出一對極具紀念價值的球靴，輕鬆籌得超過百三萬元，造福病童。 球王每逢出賽都要穿鞋，這一對有紀錄加持，別具價值，以及爭議。

美斯的落場版球鞋，由一家國際知名拍賣行放上網絡拍賣，主題名為「美斯創造歷史的球靴」（Messi: The Boots That Made History）。競投在昨天完結，結果以12.5萬鎊（約134.1萬元）成交，善款將會撥捐巴塞隆拿一家醫院，資助一個為病童而設的藝術治療計劃。

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美斯對華拉度列一戰，為巴塞射入第644球，打破紀錄。（Getty Images）

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拍賣詳情指球鞋主人「廣獲稱譽為歷來最佳足球員，在2020年12月創造歷史一役穿起的球鞋」。美斯在對華拉度列一仗接應柏迪（PEDRI）傳送後，「他從右腳控球到左腳，然後射破對手門將」，為巴塞隆拿射入第644球，打破一代球王比利保持46年的紀錄。該雙球靴為「美斯別注版」，加工後燙上美斯妻兒的名字，以及3名兒子的誕生日。拍賣行估計價值約為5萬鎊至7萬鎊，結果成交價高出大約一倍。

球王美斯的別注版球靴，為病童籌得大筆善款。（佳士得拍賣行）

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+ 5 + 5 + 5

美斯在拍賣的網頁稱：「為一家球會射入破紀錄的644球，我很興奮，但最重要是可以支援小孩一點點，助他們恢復健康。希望這次拍賣能喚醒大眾關注。」美斯的「真跡」一向有價，亦經常捐出供慈善籌款，如早前一件美斯簽名的巴塞10號球衣，以1400歐元（約1.3萬元）成交。而這一雙破紀錄球靴，後來引發口水戰。比利本人發文恭賀美斯，打破他為巴西老牌球會山度士的643球舊紀錄，但山度士「唔認數」更「延長紀錄」，稱連同友誼賽等，比利其實為山度士射入1091球。

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