【西乙】武磊維護國家利益　為踢世界盃外圍賽擬忍痛結束歐洲之旅

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-05-01 13:20

齊落，不能齊上？ 中國國腳武磊今季隨愛斯賓奴降至西乙，隨球隊征戰一整季，大有機會重返西甲。西班牙傳媒報道指「武球王」將告別西班牙，而且走得很急，本周末聯賽之後便會返回中超落班，原因是「國家利益」為先。

西班牙傳媒《馬卡報》報道，武磊在本周末西乙主場對馬拉加之後，便可能提前「收咧」離開西班牙。武磊與愛斯賓奴的合約至2024年完結，但他將提早解約，返回中超落班，回歸舊東家上海海港。

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「武球王」為了國家，傳聞準備回家（Getty Images）

愛斯賓奴上季在西甲包尾，今季在西乙重新上路，展現超群實力，現時排榜首，有望升班。武磊放棄來季角逐西甲，報道指為了助中國隊一臂之力，爭取出線來年卡塔爾世界盃。

武磊的西班牙之旅（按圖放大）

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由於新冠肺炎延誤賽程，多場亞洲區外圍賽第2輪將於本月底至下月中舉行。中國所在的A組，將於本月30日起在蘇州舉行多輪賽事，惟現時旅遊及防疫措施仍嚴謹，從外地返回中國後檢疫及隔離，隨時耗時3星期。武磊考慮未來尚有第3輪外圍賽，頻繁來往中國及西班牙亦費時失事，故此決定回歸中超，方便為中國出戰。

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武磊在情人節上陣助球隊獲勝，與教練摩蘭奴擊掌，可是今季上陣機會愈來愈少。（Getty Images）

【中國歷年外流歐洲名將】：（按圖放大）

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不過，「武球王」去季與愛斯賓奴共患難，隨隊降至西乙，但今季發展未如理想。他在去年9月開鑼戰正選上陣取得入球，但到本年2月「情人節」才再次入球，且至今未再有進帳。他亦不受重用，上回正選上陣已是12月初，近來出場時間愈來愈少。

本年情人節對希杭後備上陣建功，已是武磊最近一次入球。（Getty Images）

武磊在2019年1月從中超上海上港轉會愛斯賓奴，可算站穩陣腳。2020年1月更在打吡戰完場前建功，逼和巴塞隆拿2：2。去季愛斯賓奴降班，有傳聞指武磊轉會到其他歐洲頂級聯賽球隊，如英超狼隊，但他最後選擇留在愛斯賓奴。

【武磊西乙英姿】（按圖放大）

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