【英超】曼城兩分鐘連轟兩球挫水晶宮　與聯賽錦標僅一步之遙

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-01 21:46

英超周六頭場，有歐聯後顧的曼城作客水晶宮，迪布尼及魯賓戴亞斯等主力悉數休息，「藍月亮」仍然派出阿古路及史達寧等球員擔任正選。 「家有一老，如有一寶」，將於今季結束後離隊的阿古路，今仗再顯射手本色，以一記精彩的勁射網頂開紀錄，及後費倫托利斯再建一功奠勝，結果曼城以兩球輕取水晶宮。

即使曼城在歐聯4強挾兩球作客入球優勢，但主帥哥迪奧拿今仗同樣輪換，迪布尼﹑魯賓戴亞斯及馬列斯等主力悉數先列後備。「藍月亮」板凳深度不成問題，即使輪換亦可派出史達寧﹑阿古路及加比爾捷西斯等球員上陣。

曼城繼續一貫控球在腳的踢法，上半場一直保持逾六成的控球率，可惜攻門不算「入肉」，反而主隊水晶宮右路一次攻勢，即引起曼城後場的一輪混戰，賓迪基近射卻被艾達臣撲出。

曼城隊長費蘭甸奴交出通透的過頭波，落點恰到好處，加比爾捷西斯入楔第一時間撞射入網，可惜VAR指捷西斯越位在先「食詐糊」，兩軍半場互無紀錄。

加比爾捷西斯上半場中後段「食詐糊」，曼城與水晶宮半場互無紀錄。（路透社）

費蘭甸奴換邊後再交精準長傳，今次找到入楔的費倫托利斯，後柱傳中已越過水晶宮門將古亞達，幸好史葛丹恩及時救駕解圍。

水晶宮大難不死，不代表一定有後福，難得正選的阿古路，接應班捷文文迪的傳中，一控時皮球稍稍彈高，沒有影響阿古路的射門，腳面勁射掛網建功，盡顯射手功架，曼城57分鐘先開紀錄。

阿古路再顯射手本色，一控一射盡展功架，助曼城先開紀錄。（路透社）

阿古路開紀錄一球片段：

That’s what you call a Sergio Aguero finish, look how much it means to him



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「藍月亮」入球一不離二，兩分鐘後費倫托利斯禁區頂起腳，皮球穿過水晶宮守衛的「大細龍門」再收死古亞達，曼城兩分鐘內拉開兩球領先優勢。

曼城及後繼續施壓，連番攻門未能改寫紀錄，結果以兩球輕取水晶宮，以80分高踞榜首，距離奪冠再近一步。

費倫托利斯兩分鐘後再建一功，曼城短時間內擴大領先優勢。（路透社）

【英超第34輪賽程】（按圖細看）