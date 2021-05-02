港超聯｜理文雨戰反勝　愉園交罰款為林衍廷減刑：他今季不再上陣

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-02 18:30

港超聯次循環接近尾聲，稍後就會進入最為關鍵的第三循環。經過今日（2日）兩場聯賽之後，爭標組及護級組資格幾乎塵埃落定。爭標組剩下的唯一席位，將由擊敗愉園的理文，跟險勝標準流浪的晉峰爭逐。 另外，愉園賽後亦交代林衍廷及鮑家耀被足總重罰後的最新情況。

上場收起大多數外援並大敗予晉峰的愉園，盧斯安奴、查理史葛、米基爾及羅拔奧度悉數「復出」，因膝傷休戰超過一年的曾至孝，今場擔正客串防中。至於要守住爭標組席位的理文，同樣有中堅列斯奧跟攻中亞哥斯達復任正選，曾錦濤就取代上仗領紅的徐宏傑踢右閘。

「快活谷」首次攻門就有斬獲，查理史葛中場偷波後妙傳羅拔奧度殺入禁區，後者回傳至禁區頂，查理史葛第一時間撞射破網，5分鐘就為愉園領先1：0。

+ 5 + 5 + 5

理文翼鋒基華尼頓早段甚為活躍，但無論他突破後起腳，或嘗試造就隊友攻門，都被愉園「血肉長城」擋走。「快活谷」之後有羅拔奧度把握袁皓俊甩手補射，但列斯奧及時回身護空門；羅拔奧度中段再曾將皮球放入網窩，但被球證吹罰犯規在先。

荷西安祖入替成關鍵 理文換邊後連轟三球

「黃黑軍團」踢到38分鐘終扳成平手，金承龍左路窄角度狂抽，屠俊翹拍出不遠，後上的沙普夫衝前抽射破網；不過這位外援射門後跟愉園潘沛軒碰撞倒地，狀甚痛苦，結果要由荷西安祖入替。

沙普夫入球後傷出。（袁志浩攝）

荷西安祖換入後改踢防中，此子高大的身材助理文於中場搶贏第一點，成功箝制愉園反擊。69分鐘，亞哥斯達禁區頂橫傳予金承龍射入死角，理文反超前2：1，金承龍10分鐘後再炮製入球，禁區內左腳施射雖被屠俊翹撲走，但由隊友基華尼頓補射成3：1。加上愉園完場前有屠俊翹擺烏龍，最終理文以4：1反敗為勝。

晉峰挫流浪 或挑戰理文爭標組席位

理文賽後以13戰得18分排第四，但由於同日黑馬晉峰以1：0小勝標準流浪，追至僅落後理文6分。雖然按照目前走勢，理文幾乎穩佔爭標組席位，但目前仍存在一個可能性：假如晉峰下場先擊敗冠忠南區，再於次循環最後一輪以多於4球淨勝理文，便能以較佳對賽成績反壓對方殺入爭標組。

「黃黑軍團」中場黃俊皓指，球隊絕不會輕視任何對手，「今季各隊勢均力敵，晉峰開頭可能經驗少，但實力不弱。不過我們也很有信心。」他指出爭標組關乎下屆亞洲賽資格，對球隊最為重要，「分數帶到第三循環，仍有機會收窄跟飛馬的差距，爭奪亞洲賽席位。第一、二名真的很困難了，盡可能拿第三吧。」

理文中場黃俊皓希望爭取到亞洲賽資格。（袁志浩攝）

愉園確定戰護級組 交罰款為林衍廷減刑

至於愉園方面就已鎖定晉身護級組，暫代主帥潘文迪稱，球會心態不會轉變，「第三循環會在一、兩個位置，讓較少上陣機會的球員出場，我們的心態仍會是盡力踢。年青人有的是時間，希望會慢慢改善把握力等問題。」

根據足總資料，早前因不檢行為被罰停賽10場的愉園守將林衍廷，球會已為他支付罰款代替最後5場停賽，意味此子只需再禁賽3場，並有望於第三循環復出。不過，潘文迪強調球會仍會對林衍廷作內部處分，「如何處分仍在商討中，但相信他不會在第三循環出場。因為有越季停賽的可能，（『買起』餘下場數）只是為了來季部署。」他又透露，球會已就教練鮑家耀的罰判上訴，後者今周二會再到足總出席聆訊。